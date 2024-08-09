Giriş Tarihi: 09.08.2024 06:00
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
06:00
CUMA MESAJLARI YENİ 2024: Cumanız Mübarek Olsun yazılı, dualı, yeni, birbirinden güzel Cuma mesajları ve sözleri
Resimli cuma mesajları 9 Ağustos bugüne özel derlendi. Müslüman alemi, her hafta camilerin yolunu cuma namazı için tutuyor. Bayram niteliğinde geçirilen bu özel günde kılınan namazlarla birlikte ibadetlere ağırlık veriliyor. Dualı, hadisli, ayetli Cuma sözleri en çok araştırılanlar arasında. Ailesine, arkadaşlarına ve tanıdıklarına Hayırlı cumalar mesajı göndermek isteyenler en güzel seçenekleri değerlendiriliyor. İşte, yazılı, farklı, yeni cuma mesajları 2024...