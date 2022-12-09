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Haberler Yaşam RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI! Resimli Cuma mesajları 9 Aralık 2022 özel derlendi: Kısa, uzun, ayetli, dualı, hadisli Cuma mesajı gönder-paylaş
Giriş Tarihi: 09.12.2022 08:08 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 08:08

RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI! Resimli Cuma mesajları 9 Aralık 2022 özel derlendi: Kısa, uzun, ayetli, dualı, hadisli Cuma mesajı gönder-paylaş

Cuma mesajları Müslüman aleminin bayramı kabul edilen bu özel günde yeniden araştırılmaya başladı. SMS ya da WhatsApp, Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarından arkadaşa, eşe dosta, akrabaya Hayırlı Cumalar mesajı göndermek isteyenler derlemelere göz atıyor. İslam aleminin ibadetle dolu geçireceği bu özel günde resimli Cuma mesajları en çok tercih edilenler arasında yerini aldı. Cumanız Mübarek Olsun dilemek isteyenler Cuma mesajı için arama motorlarına yöneldi. En güzel Cuma sözleri mesajları ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, hareketli seçenekleriyle derlendi. İşte, 2022 dini sözler ve mesajları…

RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI! Resimli Cuma mesajları 9 Aralık 2022 özel derlendi: Kısa, uzun, ayetli, dualı, hadisli Cuma mesajı gönder-paylaş

Hayırlı Cumalar mesajı ve görselleri bu hafta da araştırılmaya başladı. İslam aleminin ibadetle dolu geçirdiği ve dua ettiği bu özel günde Cuma mesajları resimli, ayetli, hadisli, dualı seçenekleriyle sorgulanıyor. Eşe dosta sevdiklerine Cuma mesajı göndermek isteyen Müslümanlar, arama motorlarına yöneldi. Sosyal medya üzerinden en güzel Cuma mesajları paylaşılmaya başladı. Dua kapısının aralandığı bu anlamlı gün cemaatin camileri doldurmasıyla birlikte idrak edilecek. İşte, kısa, uzun anlamlı hareketli resimli Cuma sözleri ve mesajları…

RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI! Resimli Cuma mesajları 9 Aralık 2022 özel derlendi: Kısa, uzun, ayetli, dualı, hadisli Cuma mesajı gönder-paylaş

DUALI CUMA MESAJLARI || 2 ARALIK 2022

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

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RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI! Resimli Cuma mesajları 9 Aralık 2022 özel derlendi: Kısa, uzun, ayetli, dualı, hadisli Cuma mesajı gönder-paylaş

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI! Resimli Cuma mesajları 9 Aralık 2022 özel derlendi: Kısa, uzun, ayetli, dualı, hadisli Cuma mesajı gönder-paylaş

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI! Resimli Cuma mesajları 9 Aralık 2022 özel derlendi: Kısa, uzun, ayetli, dualı, hadisli Cuma mesajı gönder-paylaş

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Allahım azabından rızana, affına, senden yine sana sığınıyorum. Sen kendini yücelttiğin gibi ben seni yüceltemem. Allahım doğu ile batıyı birbirinden uzak tuttuğun gibi bizi de günahlardan uzak tut. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

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