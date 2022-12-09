RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI! Resimli Cuma mesajları 9 Aralık 2022 özel derlendi: Kısa, uzun, ayetli, dualı, hadisli Cuma mesajı gönder-paylaş

Cuma mesajları Müslüman aleminin bayramı kabul edilen bu özel günde yeniden araştırılmaya başladı. SMS ya da WhatsApp, Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarından arkadaşa, eşe dosta, akrabaya Hayırlı Cumalar mesajı göndermek isteyenler derlemelere göz atıyor. İslam aleminin ibadetle dolu geçireceği bu özel günde resimli Cuma mesajları en çok tercih edilenler arasında yerini aldı. Cumanız Mübarek Olsun dilemek isteyenler Cuma mesajı için arama motorlarına yöneldi. En güzel Cuma sözleri mesajları ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, hareketli seçenekleriyle derlendi. İşte, 2022 dini sözler ve mesajları…