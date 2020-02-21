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  • Resimli Cuma mesajları: En güzel ve anlam dolu Cuma mesajları ile sözleri burada! Hayırlı Cumalar…

Resimli mesajları: En güzel ve anlam dolu ile sözleri burada! Hayırlı Cumalar…

mesajları ve sözleri Cuma gününe girmemizle birlikte yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bu mübarek günde camiler dolup taşarken, vatandaşlar birbirlerine en güzel ve resimli Cuma mesajlarını göndermeye başlayacak. Cuma günü Müslümanlar açısından büyük önem taşıdığı ve adeta bir bayram günü kabul edildiği için, Perşembe günü akşamından en güzel ve sözleri araştırılacak. Bu önemli günde onlara resimli ve dua dolu sözlerden bir tane yollayabilirsiniz. İşte Whatsapp, Facebook ve İnstagram yoluyla sevdiklerinizle paylaşmak isteyeceğiniz en güzel ve anlam dolu

Giriş Tarihi: 21.02.2020 00:21 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 00:23
Resimli Cuma mesajları: En güzel ve anlam dolu Cuma mesajları ile sözleri burada! Hayırlı Cumalar…

Mübarek gününe girmemizle birlikte ile sözleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sevdiklerinize ve yakın dostlarınıza Whatsapp, Facebook ve Instagram aracılığıyla Cuma mesajı gönderebilirsiniz. Uzun zamandır görüşmediğiniz bir tanıdığınıza atacağınız bir mesaj, onu hiç unutmadığınızı anlatır. Bu özel günün herkese hayırlı olmasını dilemek için en güzel ve resimli Cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte en farklı seçeneklerle birlikte kısa, uzun ve anlam dolu Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları: En güzel ve anlam dolu Cuma mesajları ile sözleri burada! Hayırlı Cumalar…

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar.....

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Resimli Cuma mesajları: En güzel ve anlam dolu Cuma mesajları ile sözleri burada! Hayırlı Cumalar…

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

Resimli Cuma mesajları: En güzel ve anlam dolu Cuma mesajları ile sözleri burada! Hayırlı Cumalar…

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resülullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Resimli Cuma mesajları: En güzel ve anlam dolu Cuma mesajları ile sözleri burada! Hayırlı Cumalar…

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Resimli Cuma mesajları: En güzel ve anlam dolu Cuma mesajları ile sözleri burada! Hayırlı Cumalar…

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

Resimli Cuma mesajları: En güzel ve anlam dolu Cuma mesajları ile sözleri burada! Hayırlı Cumalar…
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