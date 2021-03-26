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Resimli ile sevdiklerinizi unutmayın! 2021 Kısa, öz, yeni ve ile

Müminlerin bayramı olan bir Cuma günü daha geldi çattı. Bu anlamlı günün heyecanını sevdiklerine de yaşatmak isteyenler, kısa, yeni, en güzel ve resimli 2021 sözleri konusunda araştırmalarını yoğunlaştırdı. Ayetli, en güzel, resimli cuma mesajı ve sözleri ile dilekleri akrabalara, eşe ve dosta gönderilecek. 26 Mart 2021'e özel, en yeni, kısa, uzun, farklı ve 2021 sözleri sabah.com.tr'de yayınlandı. Hadisli, dualı ve ayetli olan yeni Cuma mesajı seçenekleri ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte, 26 Mart 2021 özel, farklı, ayetli, yeni ve resimli Cuma mesajı ile en güzel Hayırlı Cumalar mesajları

Giriş Tarihi: 26.03.2021 06:18 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 06:18
Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! 2021 Kısa, öz, yeni ve resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar

Cumanız mübarek olsun... İslam alemi, bir cuma gününe daha huzurlu ve sağlıklı bir şekilde erişebilmenin huzurunu yaşıyor. Cuma, İslam dünyasının en mübarek günlerinden biridir; çünkü müminlerin bayramıdır. Bu değerli günde, WhatsApp ya da diğer sosyal medya platformlardan sevdiklerine 26 Mart 2021'e özel, en güzel, anlamlı, farklı, yeni ve resimli Cuma mesajı göndermek isteyenler, onları da bu duyguya katmak istiyor. Sabah saatlerinden itibaren 26 Mart 2021 kısa, hadisli, dualı, ayetli ve resimli mesajları sözleri hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Her hafta olduğu gibi, bu hafta için de en anlamlı, yeni, kısa, öz, dualı ve resimli sözleri arayanlar için en doğru adres sabah.com.tr!

HAYIRLI CUMALAR | UZUN, HADİSLİ, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJI RESİMLİ 26 MART 2021

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! 2021 Kısa, öz, yeni ve resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2021

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

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Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! 2021 Kısa, öz, yeni ve resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! 2021 Kısa, öz, yeni ve resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! 2021 Kısa, öz, yeni ve resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Ey benim güzel mevlam! Benim senden istediklerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

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