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Haberler Yaşam CUMA MESAJLARI RAMAZAN ÖZEL 2023: Güzel, ayetli, anlamlı, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile resimli Hayırlı Cumalar mesajı gönder
Giriş Tarihi: 24.03.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 07:50

CUMA MESAJLARI RAMAZAN ÖZEL 2023: Güzel, ayetli, anlamlı, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile resimli Hayırlı Cumalar mesajı gönder

Hayırlı Cumalar mesajı ile Müslümanlar bu mübarek günde birbirlerini kutluyor. Güzel, yeni, anlamlı, ayetli ve hadisli resimli Cuma mesajları 2023 ile On bir ayın sultanı Ramazan'ın ilk cuması coşkuyla Müslümanlar arasında kutlanıyor. Vatandaşlar Facebook, Instagram ve Whatsapp üzerinden yeni Cuma mesajlarını birbirlerine göndermek istiyor. İslam alemi 29 gün boyunca bu mübarek günleri coşkuyla kutlayacak ve oruç ve mukabele gibi birçok ibadetini yerine getirmek istiyor. Kısa, uzun, anlamlı ve en güzel Cuma mesajları seçkisini sabah.com.tr'de hazırladık. İşte Cuma mesajları Ramazan özel ile sevdiklerine Hayırlı Cumalar mesajı gönder!

CUMA MESAJLARI RAMAZAN ÖZEL 2023: Güzel, ayetli, anlamlı, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile resimli Hayırlı Cumalar mesajı gönder

En yeni ve resimli Cuma mesajları 2023 araştırılıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi ve 29 gün boyunca Müslümanlar bu özel ayda ibadetlerini yerine getirecek. Ramazanın ilk cuması geldi ve Müslümanlar birbirlerine Hayırlı Cumalar mesajı göndermek istiyor. Cuma mesajları Ramazan özel seçkisini sabah.com.tr'de hazırladık. İşte en yeni ve resimli Cuma mesajları 2023

CUMA MESAJLARI RAMAZAN ÖZEL 2023: Güzel, ayetli, anlamlı, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile resimli Hayırlı Cumalar mesajı gönder

EN GÜZEL CUMA KUTLAMA MESAJLARI YAYINDA!

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

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CUMA MESAJLARI RAMAZAN ÖZEL 2023: Güzel, ayetli, anlamlı, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile resimli Hayırlı Cumalar mesajı gönder

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Yüce Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. (Zümer, 10) Cumanız Mübarek Olsun.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI RAMAZAN ÖZEL 2023: Güzel, ayetli, anlamlı, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile resimli Hayırlı Cumalar mesajı gönder

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Rabbim sen unutan kullarından etme bizi, dara düşünce hatırlayan kullardan etme bizi yüce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi. Cumanız mübarek olsun.

CUMA MESAJLARI RAMAZAN ÖZEL 2023: Güzel, ayetli, anlamlı, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile resimli Hayırlı Cumalar mesajı gönder

Allah'ım azabından rızana, affına, senden yine sana sığınıyorum. Sen kendini yücelttiğin gibi ben seni yüceltemem. Allah'ım doğu ile batıyı birbirinden uzak tuttuğun gibi bizi de günahlardan uzak tut. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim… Sen'den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah…

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