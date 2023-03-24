CUMA MESAJLARI RAMAZAN ÖZEL 2023: Güzel, ayetli, anlamlı, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile resimli Hayırlı Cumalar mesajı gönder

Hayırlı Cumalar mesajı ile Müslümanlar bu mübarek günde birbirlerini kutluyor. Güzel, yeni, anlamlı, ayetli ve hadisli resimli Cuma mesajları 2023 ile On bir ayın sultanı Ramazan'ın ilk cuması coşkuyla Müslümanlar arasında kutlanıyor. Vatandaşlar Facebook, Instagram ve Whatsapp üzerinden yeni Cuma mesajlarını birbirlerine göndermek istiyor. İslam alemi 29 gün boyunca bu mübarek günleri coşkuyla kutlayacak ve oruç ve mukabele gibi birçok ibadetini yerine getirmek istiyor. Kısa, uzun, anlamlı ve en güzel Cuma mesajları seçkisini sabah.com.tr'de hazırladık. İşte Cuma mesajları Ramazan özel ile sevdiklerine Hayırlı Cumalar mesajı gönder!