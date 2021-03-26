Resimli Cuma mesajları seçenekleri 26 Mart 2021: Kısa, anlamlı, yeni ve resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı

Cumanız mübarek olsun... İslam alemi, bir cuma gününe daha huzurlu ve sağlıklı bir şekilde erişebilmenin huzurunu yaşıyor. Cuma, İslam dünyasının en mübarek günlerinden biridir; çünkü müminlerin bayramıdır. Bu değerli günde, WhatsApp ya da diğer sosyal medya platformlardan sevdiklerine 26 Mart 2021'e özel, en güzel, anlamlı, farklı, yeni ve resimli Cuma mesajı göndermek isteyenler, onları da bu duyguya katmak istiyor. Sabah saatlerinden itibaren 26 Mart 2021 kısa, hadisli, dualı, ayetli ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları sözleri hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Her hafta olduğu gibi, bu hafta için de en anlamlı, yeni, kısa, öz, dualı ve resimli cuma mesajları sözleri arayanlar için en doğru adres sabah.com.tr!

HAYIRLI CUMALAR | UZUN, HADİSLİ, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJI RESİMLİ 26 MART 2021

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.