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Haberler Yaşam Resimli Cuma mesajları seçenekleri Ramazan'a özel: 23 Nisan 2021 yeni, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sözleri yayınlandı!
Giriş Tarihi: 23.04.2021 08:55 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 10:07

Resimli seçenekleri Ramazan'a özel: 23 Nisan 2021 yeni, ayetli ve ile sözleri yayınlandı!

Müminlerin bayramı olan bir Cuma günü daha geldi. Bu değerli günün heyecanını sevdiklerine de yaşatmak isteyenler, Ramazan'a özel, kısa, yeni, en güzel ve resimli 2021 ve sözleri konusunda araştırmalarını yoğunlaştırdı. Farklı, ayetli ve resimli ve sözleri ile Hayırlı Cumalar dilekleri akrabalara, eşe ve dosta gönderilecek. 23 Nisan 2021'e özel, en yeni, kısa, uzun, farklı ve ise sabah.com.tr'de yayınlandı. İşte, 23 Nisan 2021 Ramazan'a özel, farklı, ayetli, yeni ve resimli Cuma mesajı ile Hayırlı Cumalar mesajları sözleri seçenekleri...

Resimli Cuma mesajları seçenekleri Ramazan'a özel: 23 Nisan 2021 yeni, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sözleri yayınlandı!

Cumamız mübarek olsun... İslam alemi, mübarek Ramazan ayında bir cuma gününe daha erişebilmenin mutluluğu ve huzurunu yaşıyor. Dinimizde müminlerin bayramı olarak kabul edilen bu günde, eşe ve dostlara özel, anlamlı, yeni ve resimli gönderilerek onları hatırladığımızı ifade ediyoruz. Resimli 2021 sözleri seçenekleri WhatsApp ya da çeşitli sosyal medya platformlarından iletiliyor. 23 Nisan 2021'e özel yeni, ayetli, dualı, gifli ve sabah.com.tr'de yayınlandı. Bununla beraber, kısa, uzun ve farklı cuma mesajları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyebileceğiniz en güzel, anlamlı, kısa, yeni ve resimli Cuma mesajları 2021

Resimli Cuma mesajları seçenekleri Ramazan'a özel: 23 Nisan 2021 yeni, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sözleri yayınlandı!

UZUN, HADİSLİ, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

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Resimli Cuma mesajları seçenekleri Ramazan'a özel: 23 Nisan 2021 yeni, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sözleri yayınlandı!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2021

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Resimli Cuma mesajları seçenekleri Ramazan'a özel: 23 Nisan 2021 yeni, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sözleri yayınlandı!

FARKLI VE YENİ CUMA MESAJI SEÇENEKLERİ

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

Resimli Cuma mesajları seçenekleri Ramazan'a özel: 23 Nisan 2021 yeni, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sözleri yayınlandı!

CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

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