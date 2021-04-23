Cumamız mübarek olsun... İslam alemi, mübarek Ramazan ayında bir cuma gününe daha erişebilmenin mutluluğu ve huzurunu yaşıyor. Dinimizde müminlerin bayramı olarak kabul edilen bu günde, eşe ve dostlara özel, anlamlı, yeni ve resimli Cuma mesajı gönderilerek onları hatırladığımızı ifade ediyoruz. Resimli Cuma mesajları 2021 sözleri seçenekleri WhatsApp ya da çeşitli sosyal medya platformlarından iletiliyor. 23 Nisan 2021'e özel yeni, ayetli, dualı, gifli ve resimli cuma mesajları sabah.com.tr'de yayınlandı. Bununla beraber, kısa, uzun ve farklı cuma mesajları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyebileceğiniz en güzel, anlamlı, kısa, yeni ve resimli Cuma mesajları 2021