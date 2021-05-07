İslam alemi olarak bu mübarek aylarda, bir Cuma gününe daha gelmenin coşkusu ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu mübarek günde Müslümanlar, yapılacak ibadetlerin yanı sıra resimli cuma mesajları ve sözlerini araştırıyor. Bu değerli günde, WhatsApp ya da diğer platformlardan sevdiklerine 2021'e özel, en güzel, anlamlı, uzun ve resimli Cuma mesajı göndermek isteyenler, onların da bu heyecanı yaşamasını istiyor. Gece saatlerinden itibaren 7 Mayıs 2021 kısa, hadisli, dualı, ayetli ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları sözleri hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. İşte, en anlamlı, yeni, kısa, hadisli, dualı ve resimli cuma mesajları...