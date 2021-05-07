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Haberler Yaşam Resimli Cuma mesajları ve sözleri: 7 Mayıs Cuma en güzel, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar
Giriş Tarihi: 07.05.2021 00:52 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 06:39

ve sözleri: 7 Mayıs Cuma en güzel, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile

İslam alemi olarak bu mübarek aylarda, bir Cuma gününe daha gelmenin coşkusu ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu mübarek günde Müslümanlar, yapılacak ibadetlerin yanı sıra ve sözlerini araştırıyor. Bu değerli günde, ya da diğer platformlardan sevdiklerine 2021'e özel, en güzel, anlamlı, uzun ve resimli Cuma mesajı göndermek isteyenler, onların da bu heyecanı yaşamasını istiyor. Gece saatlerinden itibaren 7 Mayıs 2021 kısa, hadisli, dualı, ayetli ve resimli mesajları sözleri hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. İşte, en anlamlı, yeni, kısa, hadisli, dualı ve resimli cuma mesajları...

Resimli Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı: 7 Mayıs Cuma en güzel, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

... Bir Cuma gününe daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde erişebilmenin mutluluğu yaşıyoruz. Cuma günü, İslam aleminin en mübarek günlerinden biridir; Bu mübarek günün anlam ve önemini sevdikleri ile yaşamak isteyenler, en güzel, anlamlı, ve sözleri araştırması yapıyor. Her hafta olduğu gibi, bu hafta için de en anlamlı, yeni, kısa, hadisli, dualı ve resimli cuma mesajları sözleri arayanlar için en doğru adres sabah.com.tr!

Resimli Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı: 7 Mayıs Cuma en güzel, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

EN GÜZEL HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI!

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! dilerim.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun

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Resimli Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı: 7 Mayıs Cuma en güzel, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2021

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. .

Resimli Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı: 7 Mayıs Cuma en güzel, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. dilerim.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Resimli Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı: 7 Mayıs Cuma en güzel, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! .

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

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