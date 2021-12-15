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Haberler Yaşam Resimli Cuma Mesajları ve Sözleri: En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin! (16 Aralık)
Giriş Tarihi: 15.12.2021 23:20 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 23:20

Resimli Cuma Mesajları ve Sözleri: En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin! (16 Aralık)

Resimli Cuma Mesajları ve Sözleri yayınlandı! İslam âlemi için en özel günlerden olan Cuma gününe gelmenin mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu anlamlı günün heyecanını sevdikleri ile beraber yaşamak isteyenler, kısa, uzun, anlamlı, dualı ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerine 'Hayırlı Cumalar' dilemek istiyor. Hal böyle olunca, eşe, dosta ve bütün sevdiklerine anlamlı, yeni ve resimli Cuma mesajı sözleri araştırılıyor. 16 Aralık en güzel, anlamlı, resimli ve dualı cuma mesajları sabah.com.tr'de! Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin!

Resimli Cuma Mesajları ve Sözleri: En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin! 16 Aralık

Cuma mesajları ve sözleri akşam saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında kendine yer bulmaya başladı. İslam âlemi olarak mübarek Cuma gününe gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müminler, bu özel günde camilerin yolunu tutacak ve namaz ibadetlerini yerine getirecek. Bu kıymetli günde, eşe, dosta ve bütün tanıdıklara anlamlı, yeni ve resimli Cuma mesajı ile sözleri gönderilmektedir. 16 Aralık en güzel, anlamlı, resimli ve dualı cuma mesajları sabah.com.tr'de yayınlandı! İşte en güzel, anlamlı, dualı ve resimli Cuma Mesajları…

Resimli Cuma Mesajları ve Sözleri: En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin! 16 Aralık

CUMA MESAJLARI 2021: RESİMLİ VE EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (s.a.v) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah(c.c) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cGül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.ahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

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Resimli Cuma Mesajları ve Sözleri: En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin! 16 Aralık

Allah'a davet eden, Salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? (Fussilet Suresi 33. Ayet)

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Resimli Cuma Mesajları ve Sözleri: En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin! 16 Aralık

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, "Selam size, bugün Cumadır" derler.

Resimli Cuma Mesajları ve Sözleri: En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin! 16 Aralık

"Allah'ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, "De'avât", 73)

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