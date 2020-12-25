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Haberler Galeri Resimli Cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi hatırlayın! Yeni, yeni, kısa, uzun Cuma mesajları seçenekleri

Resimli ve sözleri ile sevdiklerinizi hatırlayın! Yeni, yeni, kısa, uzun Cuma mesajları seçenekleri

Mübarek Cuma gününün gelmesiyle birlikte resimli ve sözleri ön plana çıkıyor. Bol bol dualar edilip namazların kılacağı bugünde en güzel, kısa ve uzun Cuma mesajı ile müminler sevdiklerini mutlu edecek. Bereketiyle gelen bu mübarek günde islam alemi sosyal medya aracılığıyla en güzel, kısa ve uzun resimli mesajlarını paylaşacak. Bu noktada, günün ilk saatlerinden itibaren mesajı ile ilgili araştırmalar artış gösterdi. İşte, resimli, kısa, uzun, en yeni görsellerle Cuma mesajları…

Giriş Tarihi: 25.12.2020 06:50 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 08:23
Resimli Cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi hatırlayın! Yeni, yeni, kısa, uzun Cuma mesajları seçenekleri

ve sözleri ile uzakta olan sevdiklerinizi mutlu edin. Müslüman aleminin büyük huzura eriştiği Cuma gününün gelmesiyle birlikte resimli Cuma mesajı paylaşımları önem kazandı. Bugünü en verimli şekilde geçirmek isteyen müminler en güzel, kısa, uzun, ayetli Cuma mesajı paylaşımları araştırmasına başladı. Sizler için hazırladığımız haberimizde Resimli ile 2020 En güzel, yeni, kısa, uzun Cuma mesajları seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

EN GÜZEL, RESİMLİ, KISA VE UZUN CUMA MESAJLARI

Müslümanların merakla beklediği günlerden biri olan Cuma günü nihayet geldi. İslam alemi için önem arz eden 2020 ve sözleri sosyal medyada paylaşılıyor. Haberimizde, en güzel resimli Cuma mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz.

İşte Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar…

Resimli Cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi hatırlayın! Yeni, yeni, kısa, uzun Cuma mesajları seçenekleri

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35)

Seherde açılan eller hürmetine, rükûda bükülen beller hürmetine, kabul et yakarışlarımızı. Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi. Ve sen affedicisin affı seversin affeyle Yarabbi cümlemizi… Hayırlı cumalar…

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Resimli Cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi hatırlayın! Yeni, yeni, kısa, uzun Cuma mesajları seçenekleri

Yakınlık ne zamanla ne mekânla sınırlıdır. Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda yüreğimde ve duamdasınız. Cumanız mübarek olsun…

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. .

Resimli Cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi hatırlayın! Yeni, yeni, kısa, uzun Cuma mesajları seçenekleri

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/19)

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme…

Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin, hayırlı cumalar...

Resimli Cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi hatırlayın! Yeni, yeni, kısa, uzun Cuma mesajları seçenekleri

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. dilerim.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.

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