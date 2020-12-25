Resimli Cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi hatırlayın! Yeni, yeni, kısa, uzun Cuma mesajları seçenekleri

Mübarek Cuma gününün gelmesiyle birlikte resimli Cuma mesajları ve sözleri ön plana çıkıyor. Bol bol dualar edilip namazların kılacağı bugünde en güzel, kısa ve uzun Cuma mesajı ile müminler sevdiklerini mutlu edecek. Bereketiyle gelen bu mübarek günde islam alemi sosyal medya aracılığıyla en güzel, kısa ve uzun resimli mesajlarını paylaşacak. Bu noktada, günün ilk saatlerinden itibaren Hayırlı Cumalar mesajı ile ilgili araştırmalar artış gösterdi. İşte, resimli, kısa, uzun, en yeni görsellerle Cuma mesajları…