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Haberler Yaşam Resimli, dualı, ayetli, uzun ve kısa Kadir Gecesi mesajları ve sözleri 2021: Mübarek Kadir Gecesi mesajları…
Giriş Tarihi: 06.05.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 09:56

Resimli, dualı, ayetli, uzun ve kısa mesajları ve sözleri 2021: Mübarek

Bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilen bu yıl 8 Mayıs 2021 tarihinde idrak edilecek. Bu önemli ve kıymetli geceyi dua ve ibadet ederek geçirmenin faziletinin büyük olduğu biliniyor. Her yıl Ramazan ayının 27.gecesi idrak edilen ve sözleri de bu kapsamda sorgulanıyor. Bu gecenin önemi Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayette ve hadis kitaplarında ifade edilmiş olup bu gecede sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler araştırması yapıyor. İşte en güzel, resimli, anlamlı, kısa ve uzun Kadir Gecesi mesajları ve sözleri 2021!

Resimli, dualı, ayetli, uzun ve kısa Kadir Gecesi mesajları ve sözleri 2021: Mübarek Kadir Gecesi mesajları…

mesajları ve sözleri 2021… Bu yıl 8 Mayıs 2021 tarihinde idrak edilecek olan bu mübarek gece hakkında sorgulamalar hız kesmeden sürüyor. Peygamber Efendimiz: "Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır." buyurmuştur. Bu önemli gecenin dua ve ibadet edilerek geçirilmesinin önemli bir fazileti ve sevabı olduğu biliniyor. Öte yandan bu gece için sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler ise araştırması yapıyor. İşte en güzel, resimli, anlamlı, kısa ve uzun 2021!

Resimli, dualı, ayetli, uzun ve kısa Kadir Gecesi mesajları ve sözleri 2021: Mübarek Kadir Gecesi mesajları…

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Bu gece . Edilen dualar kabul, yapılan tövbeler kabul olurmuş.

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Resimli, dualı, ayetli, uzun ve kısa Kadir Gecesi mesajları ve sözleri 2021: Mübarek Kadir Gecesi mesajları…

* Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece. mübarek olsun..

Kadir Geceniz mübarek olsun..Bu günlerin feyzi üzerinize, Rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.

Resimli, dualı, ayetli, uzun ve kısa Kadir Gecesi mesajları ve sözleri 2021: Mübarek Kadir Gecesi mesajları…

O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

Resimli, dualı, ayetli, uzun ve kısa Kadir Gecesi mesajları ve sözleri 2021: Mübarek Kadir Gecesi mesajları…

Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

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