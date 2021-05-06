Resimli, dualı, ayetli, uzun ve kısa Kadir Gecesi mesajları ve sözleri 2021: Mübarek Kadir Gecesi mesajları…

Bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilen Kadir Gecesi bu yıl 8 Mayıs 2021 tarihinde idrak edilecek. Bu önemli ve kıymetli geceyi dua ve ibadet ederek geçirmenin faziletinin büyük olduğu biliniyor. Her yıl Ramazan ayının 27.gecesi idrak edilen Kadir Gecesi mesajları ve sözleri de bu kapsamda sorgulanıyor. Bu gecenin önemi Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayette ve hadis kitaplarında ifade edilmiş olup bu gecede sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler Kadir Gecesi mesajları ve sözleri araştırması yapıyor. İşte en güzel, resimli, anlamlı, kısa ve uzun Kadir Gecesi mesajları ve sözleri 2021!