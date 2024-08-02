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Giriş Tarihi: 02.08.2024 08:21 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 08:21

RESİMLİ, YENİ CUMA MESAJLARI 2024: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, dualı ve hadisli cuma mesajı ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları ve sözleri resimli, kısa, uzun, duygu dolu, en güzel seçenekleri ile araştırılıyor. Müslümanların haftalık bayramında her hafta olduğu gibi bu hafta da en güzel, anlamlı, ayetli, hadisli hayırlı cumalar mesajları ve sözleri sosyal ağlarda dolaşıma girdi. Duygularını kelimelere dökmekte zorlananlar sabah.com.tr ile birbirinden güzel ve anlamlı resimli Cuma mesajları ile paylaşımlarını zenginleştiriyor. İşte 2 Ağustos 2024 resimli, yazılı, anlamlı, en güzel cuma mesajı ve sözleri…

RESİMLİ, YENİ CUMA MESAJLARI 2024: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, dualı ve hadisli cuma mesajı ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

Anneye, babaya, akrabaya gönderilecek en güzel, resimli cuma mesajları için en doğru adrestesiniz. Bir cuma gününe daha kavuşmanın manevi sevincini yaşayan Müslümanlar din kardeşlerine yeni, resimli, ayetli ve dualı Cuma mesajlarını göndermeye başladı. İşte, en güzel, anlamlı, kısa, uzun, hadisli cuma mesajı seçenekleri...

RESİMLİ, YENİ CUMA MESAJLARI 2024: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, dualı ve hadisli cuma mesajı ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

2 Ağustos 2024 Cuma mesajı ve sözleri araştırılmaya başladı. Instagram, Facebook, WhatApp üzerinden ''Cumanız Mübarek Olsun'' paylaşımları geliyor.

İşte, Cuma mesajı ve sözleri resimli ve yazılı seçenekleri:

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RESİMLİ, YENİ CUMA MESAJLARI 2024: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, dualı ve hadisli cuma mesajı ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

EN YENİ CUMA MESAJLARI

Cuma mesajları 1: Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları 2: "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

RESİMLİ, YENİ CUMA MESAJLARI 2024: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, dualı ve hadisli cuma mesajı ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları 3: "O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

RESİMLİ, YENİ CUMA MESAJLARI 2024: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, dualı ve hadisli cuma mesajı ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları 4: Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları 5: Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

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