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Haberler Yaşam RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI 2023 || Dualı, ayetli, hadisli, en güzel ve en yeni Kadir Gecesi mesajları ve sözleriyle Kadir Geceniz mübarek olsun mesajı gönder!
Giriş Tarihi: 16.04.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 07:40

RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI 2023 || Dualı, ayetli, hadisli, en güzel ve en yeni Kadir Gecesi mesajları ve sözleriyle Kadir Geceniz mübarek olsun mesajı gönder!

Ramazan ayı içerisinde idrak edilen ve oldukça mübarek bir gün olan bu önemli günde "Kadir Gecesi sözleri ve mesajları" aratmasıyla Müslümanlar birbirlerinin bu önemli gününü kutlamak istiyor. Facebook, Instagram, WhatsApp gibi sosyal medya araçlarından Kadir Geceniz mübarek olsun mesajları, Müslümanlar tarafından bu önemli günde sıklıkla paylaşılmakta. Resimli Kadir Gecesi mesajları 2023 seçkisiyle sabah.com.tr sitemizde derlemiş bulunuyoruz. En güzel en anlamlı, dualı ve ayetli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri yeni seçkiyi aşağıdan okuyabilirsiniz.

RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI 2023 || Dualı, ayetli, hadisli, en güzel ve en yeni Kadir Gecesi mesajları ve sözleriyle Kadir Geceniz mübarek olsun mesajı gönder!

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gün olan Kadir Gecesi'nde Müslümanlar birbirlerine "Kadir Geceniz mübarek olsun mesajı" göndererek bu anlamlı günü kutluyor. Ramazan ayı içerisinde yer alan bu anlamlı günde biz de sizler için "Dualı, ayetli, hadisli, en güzel ve en yeni Kadir Gecesi mesajları ve sözleri" seçkisini hazırladık. İşte resimli Kadir Gecesi mesajları 2023

RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI 2023 || Dualı, ayetli, hadisli, en güzel ve en yeni Kadir Gecesi mesajları ve sözleriyle Kadir Geceniz mübarek olsun mesajı gönder!

KADİR GECESİ KANDİL MESAJLARI 2023

Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor: "Şüphesiz, biz onu (Kur'an-ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yeri ağarmasına kadar bir esenliktir."(Kadir Suresi 1-5)

Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet. Kadir geceniz mübarek olsun.

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RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI 2023 || Dualı, ayetli, hadisli, en güzel ve en yeni Kadir Gecesi mesajları ve sözleriyle Kadir Geceniz mübarek olsun mesajı gönder!

Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. (Buhârî, Kadir, 1) Kadir geceniz mübarek olsun.

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Kadir geceniz mübarek olsun.

RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI 2023 || Dualı, ayetli, hadisli, en güzel ve en yeni Kadir Gecesi mesajları ve sözleriyle Kadir Geceniz mübarek olsun mesajı gönder!

Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Kadir geceniz mübarek olsun.

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Kadir geceniz mübarek olsun.

RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI 2023 || Dualı, ayetli, hadisli, en güzel ve en yeni Kadir Gecesi mesajları ve sözleriyle Kadir Geceniz mübarek olsun mesajı gönder!

Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, Kadir geceniz mübarek olsun!

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi dualarınızı kabul etsin.

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