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Haberler Yaşam Resimli ve anlamlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları ve sözleri En güzel ve seçenekli 23 Nisan mesajları ve sözleri!
Giriş Tarihi: 22.04.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 14:36

Resimli ve anlamlı kutlama mesajları ve sözleri En güzel ve seçenekli ve sözleri!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği için kutlama mesajları araştırmaları hız kazandı. Bu özel ve anlamlı gün için, resimli ve mesajlarını sosyal medyadan paylaşmak isteyenler sorgulamalar yapıyorlar. Bilindiği üzere; 23 Nisan 1920 tarihinde Birinci Büyük Millet Meclisi açılmış, 23 Nisan 1921 tarihinde ise Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanmaya başlandı. İşte kutlama mesajları ve sözleri

Resimli ve anlamlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları ve sözleri En güzel ve seçenekli 23 Nisan mesajları ve sözleri!

101.yıldönümünde ve sözleri sorgulamaları hız kazandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu önemli ve anlamlı gün koronavirüs salgını gölgesinde geçecek. Milyonlarca kişi sosyal medya üzerinden paylaşabilecekleri kutlama mesajları ve sözleri sorgulaması yapıyor. İşte ve mesajları!

Resimli ve anlamlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları ve sözleri En güzel ve seçenekli 23 Nisan mesajları ve sözleri!

23 NİSAN KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Yeni Türkiye Devletinin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

23 Nisan dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir. 23 Nisan kutlu olsun!

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Resimli ve anlamlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları ve sözleri En güzel ve seçenekli 23 Nisan mesajları ve sözleri!

23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Resimli ve anlamlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları ve sözleri En güzel ve seçenekli 23 Nisan mesajları ve sözleri!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 'nı kutluyorum.

Resimli ve anlamlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları ve sözleri En güzel ve seçenekli 23 Nisan mesajları ve sözleri!

23 Nisan'ı şen, şakrak, cıvıl cıvıl, rengarenk bir ortamda kutlamaları dileği ile bütün çocuklarımızın 'nı kutlarım.

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