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Haberler Yaşam Resimli, yazılı hoş geldin temmuz ayı sözleri, mesajları 2023! En güzel, kısa, uzun, yaz güneşi gibi kıpır kıpır temmuz ayı mesajları
Giriş Tarihi: 01.07.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 09:38

Resimli, yazılı hoş geldin temmuz ayı sözleri, mesajları 2023! En güzel, kısa, uzun, yaz güneşi gibi kıpır kıpır temmuz ayı mesajları

Deniz kokulu, akşam sahil serinliği, uzaktan gelen ince müzik sesli aya giriş yapıldı. Yılın en sevilen aylarından birisi olan temmuz ayı ile ilgili sözler 1 Temmuz Cumartesi günü itibariyle paylaşılıyor. Yaz aylarının ve tatil mevsiminin en çok tercih edilen ayı olan temmuz ayının gelmesiyle içler kıpır kıpır. Yeni ayı yazıyla ya da resimle karşılamak istiyorsanız doğru yerdesiniz! İşte, en güzel, kısa, uzun, temmuz ayı mesajları 2023!

Resimli, yazılı hoş geldin temmuz ayı sözleri, mesajları 2023! En güzel, kısa, uzun, yaz güneşi gibi kıpır kıpır temmuz ayı mesajları

Yazın en sevilen aylarından biri olan temmuz ayına giriş yapıldı. Hoş geldin temmuz mesajları 2023 bu noktada günün erken saatlerinden beri aratılıyor. Yeni başlangıçlar için bu ayı bekleyen, tatillerin başladığı o muazzam dönem için gün sayan herkesin beklediği ay için heyecan dorukta. Hediyelerin paketi, sönmüş mumun dumanı, arkadaşların gülme sesi gibi ay! İşte, en güzel, resimli, yazılı, kısa, uzun, temmuz ayı mesajları 2023 burada!

Resimli, yazılı hoş geldin temmuz ayı sözleri, mesajları 2023! En güzel, kısa, uzun, yaz güneşi gibi kıpır kıpır temmuz ayı mesajları

Çiçekler ağaçlarda kalsın, uçurtmalar göklerde. Haziran, temmuz, ağustos birbirine sokulsun. Ne olur bu böyle olsun. Edip Cansever

Vücudun çıra gibi tutuştu tutuşacak. Saat üçe doğru bir temmuz gününde, yani beni düşüneceksin, ya da bir başkasını. Gülecek, konuşacak, dinleyeceksin. İncecik parmakların saçlarının içinde. Cahit Külebi

Bir adam kış aylarında diyemediği pek çok şeyi temmuz ayında söyler.

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Resimli, yazılı hoş geldin temmuz ayı sözleri, mesajları 2023! En güzel, kısa, uzun, yaz güneşi gibi kıpır kıpır temmuz ayı mesajları

Bütün aşklar temmuzda başlar.

Temmuzda aşka yelken açmanın vakti geldi.

Ben seni temmuz gibi sevdim sımsıcak delicesine…

Ektiğini biçersin dedikleri ay olsa gerek temmuz ayı.

Resimli, yazılı hoş geldin temmuz ayı sözleri, mesajları 2023! En güzel, kısa, uzun, yaz güneşi gibi kıpır kıpır temmuz ayı mesajları

Bana ver ellerini bende kalsın bir temmuz akşamında

Temmuz geldi hoş geldi, sevdası boş geldi. Aynası ayrılıktır, içimde darlıktır. Üzeyir Aydın

Temmuz ayının sıcaklığı hepimizin yüreğinde olsun.

Hayat, temmuz güneşiyle eriyen kar gibidir. Eriyip gitmişken, hala bu gurur, bu kibir neden?

Yılanların zümrüt gözleri, temmuz sıcağında, seni albeni tuzağına düşürüp, aşırmasınlar mücevherini. Sezai Karakoç

Derin bir temmuz günü, tembelliğin saygınlık bulduğu zamandır. Sam Keen

Resimli, yazılı hoş geldin temmuz ayı sözleri, mesajları 2023! En güzel, kısa, uzun, yaz güneşi gibi kıpır kıpır temmuz ayı mesajları

Hoş Geldin Temmuz. Güle güle Haziran
Temmuz ayının sıcaklığı hepimizin yüreğinde olsun.
Mutlu ve huzurlu bir ay olsun.
Yaza bir merhaba demek gerekirse, Temmuz'dan bir gün almak gerekir.
Mevsimler geçerken temmuz gelip giderken çok istedim yanımda, sen yoktun… Umut Kaya

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