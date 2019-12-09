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Resmen sahtekarlık! Tekerlekli sandalyede dileniyordu ama...

Resmen sahtekarlık! Tekerlekli sandalyede dileniyordu ama...

İnsanların yardımseverliğini kullanmayı adet eden kimi üçkağıtçılar bunu dilencilik yöntemiyle de uyguluyor. Dilencilerle ilgili hep aklımızda o soru belirir ; "Acaba gerçekten ihtiyacı var mı? Param doğru kişiye gidiyor mu?" ve ne yazık ki bazen ihtiyacı olmak şöyle dursun insanları dolandırmak için dilencilik yapan insanlarla karşılaşabiliyoruz. Bazılarının durumu gerçekten ibretlik! Şimdi fotoğraflarını göreceğiniz bu adam da onlardan biri. Tekerlekli sandalyede sokakta dilenen adamı izleyenler sonrasında yaşananlara inanamadı!