RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI 10 Temmuz 2024: 5 ilde vali ataması! Hangi illere atama yapıldı, atanan valiler kim?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Vali ataması ardından 5 ilde değişiklik oldu. O iller arasında Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ var. 10 Temmuz tarihli Resmi Gazete sayısı üzerinden atanan valiler kontrol ediliyor. Vatandaşlar ikamet ettikleri bölgedeki değişikleri araştırıyor. İşte, Resmi Gazete atama kararları