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RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI 10 Temmuz 2024: 5 ilde vali ataması! Hangi illere atama yapıldı, atanan valiler kim?
Giriş Tarihi: 10.07.2024 06:09
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
06:09
RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI 10 Temmuz 2024: 5 ilde vali ataması! Hangi illere atama yapıldı, atanan valiler kim?
Resmi Gazete atama kararları 10 Temmuz 2024 tarihi ile araştırılıyor. Başkan Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan yeni sayıda 5 ile vali ataması gerçekleştirildi. Yayımlanan kararın ardından hangi ile hangi vali atandı merak ediliyor. Atanan valiler listesi ile birlikte yeni isimlerin biyografileri de araştırılıyor. İşte, Resmi Gazete atama kararları son dakika haberleri...