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Giriş Tarihi: 10.07.2024 06:09 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 06:09

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI 10 Temmuz 2024: 5 ilde vali ataması! Hangi illere atama yapıldı, atanan valiler kim?

Resmi Gazete atama kararları 10 Temmuz 2024 tarihi ile araştırılıyor. Başkan Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan yeni sayıda 5 ile vali ataması gerçekleştirildi. Yayımlanan kararın ardından hangi ile hangi vali atandı merak ediliyor. Atanan valiler listesi ile birlikte yeni isimlerin biyografileri de araştırılıyor. İşte, Resmi Gazete atama kararları son dakika haberleri...

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI 10 Temmuz 2024: 5 ilde vali ataması! Hangi illere atama yapıldı, atanan valiler kim?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Vali ataması ardından 5 ilde değişiklik oldu. O iller arasında Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ var. 10 Temmuz tarihli Resmi Gazete sayısı üzerinden atanan valiler kontrol ediliyor. Vatandaşlar ikamet ettikleri bölgedeki değişikleri araştırıyor. İşte, Resmi Gazete atama kararları

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI 10 Temmuz 2024: 5 ilde vali ataması! Hangi illere atama yapıldı, atanan valiler kim?

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI 10 TEMMUZ 2024

Başkan Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan vali ataması duyuruldu. 5 ilde değişikliğe gidildi. Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ Valisi değişti.

İşte, o isimler:

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RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI 10 Temmuz 2024: 5 ilde vali ataması! Hangi illere atama yapıldı, atanan valiler kim?

Diyarbakır Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu atandı. Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine ise Malatya Valisi Ersin Yazıcı geldi.

Malatya Valiliğine ise Seddar Yavuz atandı.

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI 10 Temmuz 2024: 5 ilde vali ataması! Hangi illere atama yapıldı, atanan valiler kim?

Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş,

Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman,

Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı.

İşte, o karar:

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI 10 Temmuz 2024: 5 ilde vali ataması! Hangi illere atama yapıldı, atanan valiler kim?
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