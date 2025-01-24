Resmi Gazete atama kararları 24 Ocak 2025 listesi: Afyon’un emniyet müdürü değişti! Bugünkü Resmi Gazete atamaları neler?

Resmi Gazete atama kararları 24 Ocak 2025 tarihi ile gündemde. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğünde değişiklik yaşanırken gazetede yer alan diğer kararlar da merak konusu. İşte, Cumhurbaşkanlığı imzası ile Resmi Gazete kararları...