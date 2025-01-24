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Haberler Yaşam Resmi Gazete atama kararları 24 Ocak 2025 listesi: Afyon'un emniyet müdürü değişti! Bugünkü Resmi Gazete atamaları neler?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 06:03 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 06:03

Resmi Gazete atama kararları 24 Ocak 2025 listesi: Afyon'un emniyet müdürü değişti! Bugünkü Resmi Gazete atamaları neler?

Resmi Gazete 24 Ocak 2025 yayımlandı. Bir ilde Emniyet Müdürlüğü içerisimnde görev değişimi yaşanırken Başkan Erdoğan'ın imzası ile yapılan değişiklikler ülke gündeminde. Cumhurbaşkanlığı atama kararları ile hangi ile kim atandı merak ediliyor. İşte, Resmi Gazete atama kararları listesi...

Resmi Gazete atama kararları 24 Ocak 2025 listesi: Afyon’un emniyet müdürü değişti! Bugünkü Resmi Gazete atamaları neler?

Resmi Gazete atama kararları 24 Ocak 2025 tarihi ile gündemde. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğünde değişiklik yaşanırken gazetede yer alan diğer kararlar da merak konusu. İşte, Cumhurbaşkanlığı imzası ile Resmi Gazete kararları...

Resmi Gazete atama kararları 24 Ocak 2025 listesi: Afyon’un emniyet müdürü değişti! Bugünkü Resmi Gazete atamaları neler?

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI 24 OCAK 2025

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhubaşkanlığı atama kararlarına göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı yerine Ahmet Birtan Erol atandı.

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Resmi Gazete atama kararları 24 Ocak 2025 listesi: Afyon’un emniyet müdürü değişti! Bugünkü Resmi Gazete atamaları neler?

"3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı ve bu suretle boşalan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Birtan Erol atandı." ifadesi ile duyurulan atama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

Resmi Gazete atama kararları 24 Ocak 2025 listesi: Afyon’un emniyet müdürü değişti! Bugünkü Resmi Gazete atamaları neler?

RESMİ GAZETE KARARLARI

24 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'ye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

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