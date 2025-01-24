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Resmi Gazete atama kararları 24 Ocak 2025 listesi: Afyon'un emniyet müdürü değişti! Bugünkü Resmi Gazete atamaları neler?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 06:03
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
06:03
Resmi Gazete atama kararları 24 Ocak 2025 listesi: Afyon'un emniyet müdürü değişti! Bugünkü Resmi Gazete atamaları neler?
Resmi Gazete 24 Ocak 2025 yayımlandı. Bir ilde Emniyet Müdürlüğü içerisimnde görev değişimi yaşanırken Başkan Erdoğan'ın imzası ile yapılan değişiklikler ülke gündeminde. Cumhurbaşkanlığı atama kararları ile hangi ile kim atandı merak ediliyor. İşte, Resmi Gazete atama kararları listesi...