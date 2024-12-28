Resmi Gazete atama kararları 28 Aralık 2024: Hangi bakanlık ve müdürlüklere atama yapıldı, hangi illlerde?

Karara göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Afyonkarahisar, Ankara ve Balıkesir İl Müdürleri görevden alındı ve 54 ilde İl Müdürlüklerin yeni atamalar ve yer değişiklikleri yapıldı.

Ayrıca karar ile birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcılıklarına Taner Keskin ve Savaş Cülcüloğlu atandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına ise Feyzullah Çınar ve Oğuz Aldemir getirildi.