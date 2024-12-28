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Giriş Tarihi: 28.12.2024 00:54 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 00:57

Resmi Gazete atama kararları 28 Aralık 2024: Hangi bakanlık ve müdürlüklere atama yapıldı, hangi illlerde?

Resmi Gazete atama kararları 28 Aralık 2024 tarihi ile takip ediliyor. Birçok bakanlık ve müdürlükte çeşitli atamalar Başkan Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararları listesi pozisyon ve isimler özelinde araştırmalara konu oldu. Peki; hangi bakanlık ve müdürlüklere atama yapıldı, hangi illlerde? İşte, detaylar...

Resmi Gazete atama kararları 28 Aralık 2024: Hangi bakanlık ve müdürlüklere atama yapıldı, hangi illlerde?

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi pek çok kurumda değişiklik yaşandı. İşte, 28 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları...

Resmi Gazete atama kararları 28 Aralık 2024: Hangi bakanlık ve müdürlüklere atama yapıldı, hangi illlerde?

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI 28 ARALIK 2024

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararları ile Adalet Bakanlığında açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Yaşar atandı.

Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Bülent Tosun görevden alındı, yerine ise Murat Ünal atandı.

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Resmi Gazete atama kararları 28 Aralık 2024: Hangi bakanlık ve müdürlüklere atama yapıldı, hangi illlerde?

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Adem Sezer, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Koç ve Abdullah Karaboyacı atandı. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Arif Çetin görevden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ve Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda Edirne, Çorum, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tekirdağ ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürleri görevden alındı. Karar ile birlikte Mardin, Mersin, Kayseri, Sakarya, Edirne, Bolu, Çorum, Isparta, Kahramanmaraş, Şırnak, Çanakkale, Şanlıurfa, Tekirdağ, Balıkesir ve Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüklerine ise yeni atamalar yapıldı.

Resmi Gazete atama kararları 28 Aralık 2024: Hangi bakanlık ve müdürlüklere atama yapıldı, hangi illlerde?

Karara göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Afyonkarahisar, Ankara ve Balıkesir İl Müdürleri görevden alındı ve 54 ilde İl Müdürlüklerin yeni atamalar ve yer değişiklikleri yapıldı.

Ayrıca karar ile birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcılıklarına Taner Keskin ve Savaş Cülcüloğlu atandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına ise Feyzullah Çınar ve Oğuz Aldemir getirildi.

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