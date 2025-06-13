Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 13.06.2025 00:08 Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 00:24

Resmi Gazete kararları 12 Haziran 2025 | Resmi Gazete atamaları ve kararları neler? Yapı Denetimi Yönetmeliği yayınlandı!

Günün ilk saatlerinde yayımlanan 12 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de önemli düzenlemeler ve atama kararları yer aldı. Özellikle Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklik, dikkat çeken başlıklar arasında. Gözler, bugünkü sayıda yayımlanan yeni yönetmelik, tebliğ ve kararların detaylarında. Peki, 12 Haziran Resmi Gazete kararlarında neler var?

Resmi Gazete'nin 12 Haziran 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Kamuoyunun yakından takip ettiği yasal düzenlemeler, yönetmelik değişiklikleri ve atama kararları bugünkü sayıda duyuruldu. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ise öne çıkan başlıklardan biri oldu. İşte Resmi Gazete'de yer alan kararların ayrıntıları…

12 HAZİRAN 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Yapı Denetim Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usûl ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

–– Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

–– Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 28)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 9/1/2025 Tarihli ve 2020/17953 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/1/2025 Tarihli ve 2023/33667 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2024/6, K: 2025/1)

İLAN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

