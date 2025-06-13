Haberler
Yaşam
Resmi Gazete kararları 12 Haziran 2025 | Resmi Gazete atamaları ve kararları neler? Yapı Denetimi Yönetmeliği yayınlandı!
Giriş Tarihi: 13.06.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 00:24
Resmi Gazete kararları 12 Haziran 2025 | Resmi Gazete atamaları ve kararları neler? Yapı Denetimi Yönetmeliği yayınlandı!
Günün ilk saatlerinde yayımlanan 12 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de önemli düzenlemeler ve atama kararları yer aldı. Özellikle Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklik, dikkat çeken başlıklar arasında. Gözler, bugünkü sayıda yayımlanan yeni yönetmelik, tebliğ ve kararların detaylarında. Peki, 12 Haziran Resmi Gazete kararlarında neler var?