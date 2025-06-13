Resmi Gazete kararları 12 Haziran 2025 | Resmi Gazete atamaları ve kararları neler? Yapı Denetimi Yönetmeliği yayınlandı!

Resmi Gazete'nin 12 Haziran 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Kamuoyunun yakından takip ettiği yasal düzenlemeler, yönetmelik değişiklikleri ve atama kararları bugünkü sayıda duyuruldu. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ise öne çıkan başlıklardan biri oldu. İşte Resmi Gazete'de yer alan kararların ayrıntıları…