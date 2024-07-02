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RESMİ GAZETE KARARLARI 2 TEMMUZ || Resmi Gazete atama kararları neler? 2 bakan değişti!
Giriş Tarihi: 02.07.2024 06:54
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
06:54
RESMİ GAZETE KARARLARI 2 TEMMUZ || Resmi Gazete atama kararları neler? 2 bakan değişti!
2 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete kararları belli oldu. Açıklanan kararlarda 2 yeni bakanlık duyurulurken, 179 Kaymakam, 107 Vali Yardımcısı ve 6 hukuk müşavirinin görev yeri değiştirildiği de açıklandı. Resmi Gazete'de Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum'un getirildiği açıklanırken, Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı'na da yeni atama yapıldı. Peki, Resmi Gazete atama kararları neler? İşte detaylar...