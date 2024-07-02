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Giriş Tarihi: 02.07.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 06:54

RESMİ GAZETE KARARLARI 2 TEMMUZ || Resmi Gazete atama kararları neler? 2 bakan değişti!

2 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete kararları belli oldu. Açıklanan kararlarda 2 yeni bakanlık duyurulurken, 179 Kaymakam, 107 Vali Yardımcısı ve 6 hukuk müşavirinin görev yeri değiştirildiği de açıklandı. Resmi Gazete'de Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum'un getirildiği açıklanırken, Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı'na da yeni atama yapıldı. Peki, Resmi Gazete atama kararları neler? İşte detaylar...

RESMİ GAZETE KARARLARI 2 TEMMUZ || Resmi Gazete atama kararları neler? 2 bakan değişti!

Vatandaşların yakından takip ettiği 2 Temmuz Resmi Gazete kararları belli oldu. , Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince atamalar gerçekleşti. Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum, Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı'na Kemal Memişoğlu atandı. İşte, 2 Temmuz resmi gazete kararları!

RESMİ GAZETE KARARLARI 2 TEMMUZ || Resmi Gazete atama kararları neler? 2 bakan değişti!

KABİNE'DE GÖREV DEĞİŞİMLERİ

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görev değişimi yaşandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Mehmet Özhaseki yerine Murat Kurum atandı.

Sağlık Bakanlığı'na Fahrettin Koca'nın yerine İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Kemal Memişoğlu atandı.

Atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.

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RESMİ GAZETE KARARLARI 2 TEMMUZ || Resmi Gazete atama kararları neler? 2 bakan değişti!

179 KAYMAKAM VE 107 VALİ YARDIMCILARININ YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda ayrıca Şereflikoçhisar Kaymakamı Zafer Engin Göç; İdaresi Başkanlığı Daire Başkanlığına, Dulkadir Kaymakamı Fatih Çelikkaya; Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanlığına; Cizre Kaymakamı Nazlı Demir; İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına, Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Başmüfettişi Sedat Eliuz; Amasya Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı. Ayrıca karara göre, 179 Kaymakam, 107 Vali Yardımcısı ve 6 hukuk müşavirinin görev yeri değiştirildi.

RESMİ GAZETE KARARLARI 2 TEMMUZ || Resmi Gazete atama kararları neler? 2 bakan değişti!

2 TEMMUZ RESMİ GAZETE KARARLARI

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7518 Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

RESMİ GAZETE KARARLARI 2 TEMMUZ || Resmi Gazete atama kararları neler? 2 bakan değişti!

–– Balıkesir İlinde Kurulacak Pazarköy RES (Yardımcı Kaynak GES) Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8695)

–– Bursa İlinde Bulunan Güney-1 RES Elektrik Üretim Tesisinin Kapasite Artışı İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8696)

–– Cebelibereket Erzin Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8697)

–– 2024 Yılı Sulama Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8698)

–– Çanakkale İli, Biga İlçesinde Bulunan Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8699)

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