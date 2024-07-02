RESMİ GAZETE KARARLARI BELLİ OLDU! İki Bakanlığa atama! Resmi Gazete 2 Temmuz 2024 kararları neler?

RESMİ GAZETE YAYINLANDI!

2 Temmuz 2024 Resmi Gazete yayımlandı. Yeni kararlara göre Yeni Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Yeni Sağlık Bakanı belli oldu.

İşte 2 Temmuz tarihli Resmi Gazete kararları: