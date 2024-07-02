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RESMİ GAZETE KARARLARI BELLİ OLDU! İki Bakanlığa atama! Resmi Gazete 2 Temmuz 2024 kararları neler?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 06:20
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
06:20
Resmi Gazete kararları gündemdeki yerini aldı. Birçok vatandaş 2 Temmuz Resmi Gazete kararlarını merak ediyor. Atama kararlarıyla Yeni Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Sağlık Bakanı belli oldu. Vatandaşlar 2 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yeni atamaları araştırıyor. Peki, Resmî Gazete kararları yayımlandı mı? Resmi Gazete 2 Temmuz 2024 kararları neler?