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Giriş Tarihi: 02.07.2024 06:20 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 06:20

RESMİ GAZETE KARARLARI BELLİ OLDU! İki Bakanlığa atama! Resmi Gazete 2 Temmuz 2024 kararları neler?

Resmi Gazete kararları gündemdeki yerini aldı. Birçok vatandaş 2 Temmuz Resmi Gazete kararlarını merak ediyor. Atama kararlarıyla Yeni Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Sağlık Bakanı belli oldu. Vatandaşlar 2 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yeni atamaları araştırıyor. Peki, Resmî Gazete kararları yayımlandı mı? Resmi Gazete 2 Temmuz 2024 kararları neler?

RESMİ GAZETE KARARLARI BELLİ OLDU! İki Bakanlığa atama! Resmi Gazete 2 Temmuz 2024 kararları neler?

Resmi Gazete kararlarının yayımlandı. 2 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de iki yeni atamam kararı yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı belli olurken yeni Sağlık Bakanı da atamalar arasında yer aldı. Peki, 2 Temmuz tarihli atama kararları neler? İşte 2 Temmuz Resmi Gazete

RESMİ GAZETE KARARLARI BELLİ OLDU! İki Bakanlığa atama! Resmi Gazete 2 Temmuz 2024 kararları neler?

RESMİ GAZETE YAYINLANDI!

2 Temmuz 2024 Resmi Gazete yayımlandı. Yeni kararlara göre Yeni Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Yeni Sağlık Bakanı belli oldu.

İşte 2 Temmuz tarihli Resmi Gazete kararları:

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RESMİ GAZETE KARARLARI BELLİ OLDU! İki Bakanlığa atama! Resmi Gazete 2 Temmuz 2024 kararları neler?

İKİ YENİ ATAMA KARARI!

Cumhurbaşkanlığından:

Karar:2023/186

Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen

-Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu,

Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 ünvü ve 106 ncı maddeleri gereğince atanmıştır.

RESMİ GAZETE KARARLARI BELLİ OLDU! İki Bakanlığa atama! Resmi Gazete 2 Temmuz 2024 kararları neler?
RESMİ GAZETE KARARLARI BELLİ OLDU! İki Bakanlığa atama! Resmi Gazete 2 Temmuz 2024 kararları neler?
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