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Haberler Yaşam Resmi Gazete'den son dakika | 624 mülki idare amirinin görev yeri değişti! İşte görev yeri değişen mülki idare amirlerinin isim listesi ve yeni yerleri
Giriş Tarihi: 20.08.2021 07:49 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 07:57

Resmi Gazete'den son dakika | 624 mülki idare amirinin görev yeri değişti! İşte görev yeri değişen mülki idare amirlerinin isim listesi ve yeni yerleri

Son dakika haberi... İstanbul ve İzmir'de görev yapan mülki idare amirlerinin de arasında olduğu 624 mülki idare amirinin görev yerlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı, Resmi Gazete'de yayımladı. Ankara, İstanbul ve İzmir'e yapılan atamaların isim listesi ve yeni görev yerleri de belli oldu. İşte, görev yeri değişen mülki idare amirlerinin isim listesi ve yeni yerleri

Resmi Gazete’den son dakika | 624 mülki idare amirinin görev yeri değişti! İşte görev yeri değişen mülki idare amirlerinin isim listesi ve yeni yerleri

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara'ya yapılan atamalar ve görev yeri değişen mülki idare amirlerinin isim listesi

Resmi Gazete’den son dakika | 624 mülki idare amirinin görev yeri değişti! İşte görev yeri değişen mülki idare amirlerinin isim listesi ve yeni yerleri
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Resmi Gazete’den son dakika | 624 mülki idare amirinin görev yeri değişti! İşte görev yeri değişen mülki idare amirlerinin isim listesi ve yeni yerleri
Resmi Gazete’den son dakika | 624 mülki idare amirinin görev yeri değişti! İşte görev yeri değişen mülki idare amirlerinin isim listesi ve yeni yerleri
Resmi Gazete’den son dakika | 624 mülki idare amirinin görev yeri değişti! İşte görev yeri değişen mülki idare amirlerinin isim listesi ve yeni yerleri
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