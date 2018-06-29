Ressamın tuzağına düştü

Brezilya'da bir grafiti sanatçısı yolun hemen yanındaki duvara bir tünel resmi çizdi. Bir çok araba tünele girmek için direksiyon kırdı. Kaza yapan araçların ardından duvar boyanarak dikkatsiz sürücülerin kaza yapması önlendi. Bu dizaynlar insanların hayatlarını kolaylaştırmıyor, aksine zorlaştırıyor. İşte neden yapıldığı sorgulanan tasarım hataları... Duşun yanına monte edilen prizler, bankın üzerinden akan sular, kazaya sebebiyet veren yollar, prizden çıkan sular, odanın içine konulan klozetler, hiç düşünmeden yerleştirilince kapısı bile açılamayan eşyalar... İşte görünce neden yapıldığı sorgulanan tasarım hataları...