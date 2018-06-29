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Ressamın tuzağına düştü

Giriş Tarihi: 29.06.2018 19:16 Güncelleme Tarihi: 29.06.2018 19:27
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Ressamın tuzağına düştü
Ressamın tuzağına düştü

Brezilya'da bir grafiti sanatçısı yolun hemen yanındaki duvara bir tünel resmi çizdi.

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Ressamın tuzağına düştü
Ressamın tuzağına düştü

Bir çok araba tünele girmek için direksiyon kırdı. Kaza yapan araçların ardından duvar boyanarak dikkatsiz sürücülerin kaza yapması önlendi.

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Ressamın tuzağına düştü
Ressamın tuzağına düştü

Bu dizaynlar insanların hayatlarını kolaylaştırmıyor, aksine zorlaştırıyor. İşte neden yapıldığı sorgulanan tasarım hataları...

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Ressamın tuzağına düştü
Ressamın tuzağına düştü

Duşun yanına monte edilen prizler, bankın üzerinden akan sular, kazaya sebebiyet veren yollar, prizden çıkan sular, odanın içine konulan klozetler, hiç düşünmeden yerleştirilince kapısı bile açılamayan eşyalar...

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Ressamın tuzağına düştü
Ressamın tuzağına düştü

İşte görünce neden yapıldığı sorgulanan tasarım hataları...

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Ressamın tuzağına düştü
Ressamın tuzağına düştü
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Ressamın tuzağına düştü
Ressamın tuzağına düştü
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