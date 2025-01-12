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Restoran fiyatları otelleri solladı! Turist de turizmci de isyan bayrağını açtı
Giriş Tarihi: 12.01.2025 06:33
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
06:34
Restoran fiyatları otelleri solladı! Turist de turizmci de isyan bayrağını açtı
Restoran fiyatı otelleri geçti. 5 yıldızlı bir otelde, iki kişi bir gece oda-kahvaltı 5 bin TL'ye konaklarken bir akşam yemeğine 7 bin TL ödüyor. Turist de turizmci de buna karşı isyan bayrağını açtı. Restorancılar ise, "Kötü hizmet verip fahiş fiyat uygulayanları boykot edin" diyor.