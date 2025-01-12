Restoran fiyatları otelleri solladı! Turist de turizmci de isyan bayrağını açtı

MALİYET BAHANE FİYAT TERÖRÜ VAR

Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Kurucu Onursal Başkan Ali Can Aksu, turistlerin İstanbul'da konaklamaya ortalama 100 euro öderken, dışarıda en sıradan bir restoranda 150 euro ortalama hesap ödediğini söyledi. "Bu durum turistlerin bir dahaki tatil programında rotayı farklı destinasyonlara çevirmelerine neden oluyor" diyen Aksu, restoranların maliyet bahanesinin gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Aksu, "Restoranlar artık kendi enflasyonunu kendileri yaratıyor. Evet bir dönem ürünlere zam geldi ancak ona göre zaten fiyatlar belirlendi. Şu anda öyle bir artış söz konusu değil. Ancak biz restoran menülerinde her hafta bir fiyat terörü görüyoruz. Keyfekeder bir fiyatlama var Buna da maliyet kılıfı uyduruluyor. Buralara yönelik denetimler sıklaşmalı çünkü bu durumdan en büyük zararı turizm sektörü görüyor" ifadelerini kullandı.

