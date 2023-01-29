Restoranlarda kuver terörü! Kiloluk fiyatına bir bardak çay, 1000 TL’ye pasta servisi...

ÇAĞRI KARŞILIK BULMADI

Hatırlanacağı üzere, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) enflasyonla mücadele kapsamında fiyat sabitleme çağrısında bulunmuştu. Ancak bu çağrı da karşılık bulmadı. Fiyat artışını istinasız sürdüren restoran ve kafelerin menülerindeki fiyatlar hemen her hafta değişiyor. Ünlü bir kafe zincirinde iki hafta önce 12 TL olan çayın fiyatı 18 TL'ye, 30 TL olan Türk kahvesi fiyatı ise 45 TL'ye yükseldi. Ünlü bir köfte zincirinde menü fiyatları iki haftada yüzde 30 arttı.

ADİSYONUN YÜZDE 15'İ KURALI GELEBİLİR

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, kuver ücretinin yemek öncesi gelen zeytin, ekmek, zeytinyağı ikramlıklar için yazılabileceğini belirterek, "40 TL'lik çay hesabına 50 TL kuver çok çirkin. Açıklanabilir bir tarafı yok. Pasta servisi için de belki küçük bir ücret alabilir ancak bu asla kişi başı 80 TL olmaz" diye konuştu. Türkiye'de kuver ya da servis ücretlerinde bir yasal sınır olmadığını, işletmelerin fiyatları kendilerinin belirlediğini anlatan Demirer, "Buna bir düzenleme getirilebilir. Örneğin, yönetmeliğe 'adisyon ücretinin yüzde 15'ini geçemez' şeklinde bir ibare eklenebilir" dedi.