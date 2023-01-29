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Restoranlarda kuver terörü! Kiloluk fiyatına bir bardak çay, 1000 TL'ye pasta servisi...
Giriş Tarihi: 29.01.2023 08:50
Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
08:50
Restoranlarda kuver terörü! Kiloluk fiyatına bir bardak çay, 1000 TL'ye pasta servisi...
Son dakika haberler: Hemen her gün menü fiyatlarını artıran restoran ve kafeler işi iyice azıttı. Şişen adisyonlara bir de fahiş 'kuver ve servis' ücretleri ekliyorlar. 40 TL'lik iki çaya 50 TL kuver yazan da var, pasta servisine 1.000 TL isteyen de... Sektör restoranların zapturapt altına alınması için Ticaret Bakanlığı ile görüşecek