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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 Mart TOTAL ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 03.03.2025 07:28
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
07:28
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 Mart TOTAL ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?
Reyting sonuçları araştırılıyor. Gündüz ve akşam kuşağında birçok yapımın yer aldığı listede ATV ekranlarında Kardelenler, TRT 1'de Teşkilat ve TV8'de Survior yer aldı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı TV ekranlarında gecenin en çok izlenen yapımı ise izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Dünün en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte, 2 Mart reyting sonuçları!