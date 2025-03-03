REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 Mart TOTAL ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?

Dünün en çok izlenen yapımı merak konusu oldu. İzleyenlerin ekran başında olduğu Pazar akşamında Kardelenler, Teşkilat, Survivor gibi birçok yapım izleyenlerle buluştu. Peki, 2 Mart reyting sonuçları açıklandı mı, TOTAL ve AB'de en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, sonuçlar ve detayları!