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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 Mart TOTAL ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 03.03.2025 07:28 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 07:28

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 Mart TOTAL ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları araştırılıyor. Gündüz ve akşam kuşağında birçok yapımın yer aldığı listede ATV ekranlarında Kardelenler, TRT 1'de Teşkilat ve TV8'de Survior yer aldı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı TV ekranlarında gecenin en çok izlenen yapımı ise izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Dünün en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte, 2 Mart reyting sonuçları!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 Mart TOTAL ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?

Dünün en çok izlenen yapımı merak konusu oldu. İzleyenlerin ekran başında olduğu Pazar akşamında Kardelenler, Teşkilat, Survivor gibi birçok yapım izleyenlerle buluştu. Peki, 2 Mart reyting sonuçları açıklandı mı, TOTAL ve AB'de en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, sonuçlar ve detayları!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 Mart TOTAL ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?

REYİNG SONUÇLARI 2 MART 2025

Televizyon dünyasında büyük bir merakla beklenen 2 Mart 2025 Pazar gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Hafta sonu ekranlarında izleyiciyle buluşan yapımlar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, hangi dizinin ya da programın zirvede yer alacağı merak konusu oldu.

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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 Mart TOTAL ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?
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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 Mart TOTAL ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 Mart TOTAL ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?