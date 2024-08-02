Reyting sonuçları 1 Ağustos 2024 Perşmebe listesi! Total ve AB reyting sıralaması ile hangi yapım zirveye adını yazdırdı?

1 Ağustos 2024 reyting sonuçları gündemdeki yerini aldı. Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Dün akşam gündüz kuşağı programlarının yanında dizi, film, haber bültenleri ekranlardaki yerini aldı. Peki, dün en çok hangi kanal izlendi, reyting birincisi kim oldu? İşte reyting sonuçları …