Giriş Tarihi: 02.08.2024 08:20
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
08:20
Reyting sonuçları 1 Ağustos 2024 Perşmebe listesi! Total ve AB reyting sıralaması ile hangi yapım zirveye adını yazdırdı?
Reyting sonuçları 1 Ağustos 2024 araştırılıyor. İddialı yapımların reyting savaşı verdiği gecede Total ve AB listelerinde hangi yapımın zirvede yer aldığını merak ediliyor. Dün ekranlarda yerli ve yabancı filmler yerini alırken Kanal D'de Yalan, ATV'de Alan ve TV8 de ise MasterChef Türkiye yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Peki, 1 Ağustos 2024 reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte detaylar…