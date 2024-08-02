Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 02.08.2024 08:20 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 08:20

Reyting sonuçları 1 Ağustos 2024 Perşmebe listesi! Total ve AB reyting sıralaması ile hangi yapım zirveye adını yazdırdı?

Reyting sonuçları 1 Ağustos 2024 araştırılıyor. İddialı yapımların reyting savaşı verdiği gecede Total ve AB listelerinde hangi yapımın zirvede yer aldığını merak ediliyor. Dün ekranlarda yerli ve yabancı filmler yerini alırken Kanal D'de Yalan, ATV'de Alan ve TV8 de ise MasterChef Türkiye yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Peki, 1 Ağustos 2024 reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte detaylar…

Reyting sonuçları 1 Ağustos 2024 Perşmebe listesi! Total ve AB reyting sıralaması ile hangi yapım zirveye adını yazdırdı?

1 Ağustos 2024 reyting sonuçları gündemdeki yerini aldı. Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Dün akşam gündüz kuşağı programlarının yanında dizi, film, haber bültenleri ekranlardaki yerini aldı. Peki, dün en çok hangi kanal izlendi, reyting birincisi kim oldu? İşte reyting sonuçları …

Reyting sonuçları 1 Ağustos 2024 Perşmebe listesi! Total ve AB reyting sıralaması ile hangi yapım zirveye adını yazdırdı?

1 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

İşte 1 Ağustos reyting sonuçları;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları 1 Ağustos 2024 Perşmebe listesi! Total ve AB reyting sıralaması ile hangi yapım zirveye adını yazdırdı?

1 AĞUSTOS 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları henüz belli olmadı.

Reyting sonuçları her gün sabah 10.00 ve 11.00 saatleri arasında belli oluyor.

Belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Reyting sonuçları 1 Ağustos 2024 Perşmebe listesi! Total ve AB reyting sıralaması ile hangi yapım zirveye adını yazdırdı?
SON DAKİKA