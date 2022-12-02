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Giriş Tarihi: 02.12.2022 07:23 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 07:24

REYTİNG SONUÇLARI 1 ARALIK 2022 PERŞEMBE: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reytingleri son dakika haberleri ''Hangi dizi reyting birincisi oldu?'' sorusu ile araştırılıyor. 1 Aralık 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenme oranına sahip olan yapım merak ediliyor. Dün akşam Atv'de Aldatmak, Kanal D'de Camdaki Kız, Show Tv'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, TRT 1'de Dünya Kupası Kosta Rika Almanya maçı, TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Reyting birincisi olmak için yarışan bu yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 1 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları

REYTİNG SONUÇLARI 1 ARALIK 2022 PERŞEMBE: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

1 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları araştırmaları hız kazandı. Her Perşembe günü yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için yarışıyor. Her gün bir önceki günün Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken izledikleri yapımların reytinglerdeki başarısını ölçmek isteyen izleyiciler, ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Dün akşam Aldatmak, Camdaki Kız, Dünya Kupası Kosta Rika Almanya maçı, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 1 Aralık 2022 Perşembe dünün reyting sonuçları sıralaması…

REYTİNG SONUÇLARI 1 ARALIK 2022 PERŞEMBE: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

1 ARALIK 2022 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 1 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları şöyle;

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REYTİNG SONUÇLARI 1 ARALIK 2022 PERŞEMBE: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

1 ARALIK 2022 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

1 Aralık 2022 Perşembe akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

REYTİNG SONUÇLARI 1 ARALIK 2022 PERŞEMBE: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

24 Kasım Perşembe akşamı reyting sonuçları Total, Ab ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

REYTİNG SONUÇLARI 1 ARALIK 2022 PERŞEMBE: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

TOTAL

1. CAMDAKİ KIZ

2. PORTEKİZ - GANA

3. ALDATMAK

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