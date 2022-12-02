Dünün reytingleri son dakika haberleri ''Hangi dizi reyting birincisi oldu?'' sorusu ile araştırılıyor. 1 Aralık 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenme oranına sahip olan yapım merak ediliyor. Dün akşam Atv'de Aldatmak, Kanal D'de Camdaki Kız, Show Tv'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, TRT 1'de Dünya Kupası Kosta Rika Almanya maçı, TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Reyting birincisi olmak için yarışan bu yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 1 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları…