REYTİNG SONUÇLARI 1 MART 2025: En çok hangi yapım izlendi? İşte, TOTAL ve AB verileri!

Cumartesi akşamı, Can Borcu, Gönül Dağı, Piyasa ve O Ses Türkiye gibi birbirinden güçlü yapımlar izleyicinin karşısına çıktı. Her hafta reyting listelerinde büyük mücadele veren bu yapımların Total, AB ve ABC1 gruplarında nasıl bir sıralama elde ettiği, televizyon takipçileri tarafından yakından izleniyor. Ancak, reyting ölçüm verilerini paylaşan kuruluşlar tarafından henüz resmi açıklama yapılmadı.