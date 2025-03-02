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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 1 MART 2025: En çok hangi yapım izlendi? İşte, TOTAL ve AB verileri!
Giriş Tarihi: 02.03.2025 09:35 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 09:35

REYTİNG SONUÇLARI 1 MART 2025: En çok hangi yapım izlendi? İşte, TOTAL ve AB verileri!

1 Mart 2025 Cumartesi gününe ait reyting sonuçları gündemde! Hafta sonu ekranlarında izleyicilerle buluşan Can Borcu, Gönül Dağı, Piyasa ve O Ses Türkiye gibi iddialı yapımlar, reyting yarışında kıyasıya rekabet etti. Total ve AB kategorilerinde günün en çok izlenen yapımları araştırılırken, zirvenin sahibi hangi dizi ya da program oldu? İşte, TOTAL ve AB verileri!

REYTİNG SONUÇLARI 1 MART 2025: En çok hangi yapım izlendi? İşte, TOTAL ve AB verileri!

Televizyon ekranlarında rekabetin yoğun olduğu Cumartesi gününe ait reyting sonuçları gündemde! İzleyiciler, Can Borcu, Gönül Dağı, Piyasa ve O Ses Türkiye gibi birbirinden iddialı yapımlar arasından seçim yaparken, Total ve AB gruplarında hangi dizinin ya da programın zirveye yerleştiği merak konusuydu. İşte, reyting listesinde dikkat çeken detaylar ve günün kazananları!

REYTİNG SONUÇLARI 1 MART 2025: En çok hangi yapım izlendi? İşte, TOTAL ve AB verileri!

REYTİNG SONUÇLARI 1 MART 2025

Televizyon dünyasında büyük bir merakla beklenen 1 Mart 2025 Cumartesi gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Hafta sonu ekranlarında izleyiciyle buluşan yapımlar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, hangi dizinin ya da programın zirvede yer alacağı şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

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REYTİNG SONUÇLARI 1 MART 2025: En çok hangi yapım izlendi? İşte, TOTAL ve AB verileri!

Cumartesi akşamı, Can Borcu, Gönül Dağı, Piyasa ve O Ses Türkiye gibi birbirinden güçlü yapımlar izleyicinin karşısına çıktı. Her hafta reyting listelerinde büyük mücadele veren bu yapımların Total, AB ve ABC1 gruplarında nasıl bir sıralama elde ettiği, televizyon takipçileri tarafından yakından izleniyor. Ancak, reyting ölçüm verilerini paylaşan kuruluşlar tarafından henüz resmi açıklama yapılmadı.

REYTİNG SONUÇLARI 1 MART 2025: En çok hangi yapım izlendi? İşte, TOTAL ve AB verileri!
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REYTİNG SONUÇLARI 1 MART 2025: En çok hangi yapım izlendi? İşte, TOTAL ve AB verileri!