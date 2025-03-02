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REYTİNG SONUÇLARI 1 MART 2025: En çok hangi yapım izlendi? İşte, TOTAL ve AB verileri!
Giriş Tarihi: 02.03.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
09:35
REYTİNG SONUÇLARI 1 MART 2025: En çok hangi yapım izlendi? İşte, TOTAL ve AB verileri!
1 Mart 2025 Cumartesi gününe ait reyting sonuçları gündemde! Hafta sonu ekranlarında izleyicilerle buluşan Can Borcu, Gönül Dağı, Piyasa ve O Ses Türkiye gibi iddialı yapımlar, reyting yarışında kıyasıya rekabet etti. Total ve AB kategorilerinde günün en çok izlenen yapımları araştırılırken, zirvenin sahibi hangi dizi ya da program oldu? İşte, TOTAL ve AB verileri!