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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 1 MAYIS 2025: TOTAL ve AB reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 08:01 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 08:01

REYTİNG SONUÇLARI 1 MAYIS 2025: TOTAL ve AB reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

Merakla beklenen 1 Mayıs reyting sonuçları belli oluyor. Dün akşam televizyon ekranlarında büyük bir rekabet yaşandı. İnci Taneleri ve Siyah Kalp dizcileri yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlerken, ATV'de ise Cem Karaca'nın Gözyaşları adlı biyografi filmi ilk kez TV izleyicisiyle buluştu. Peki; izleyicilerin en çok hangi yapımı tercih ettiği yapım hangisi oldu? İşte, dünün reyting sonuçları.

REYTİNG SONUÇLARI 1 MAYIS 2025: TOTAL ve AB reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

1 Mayıs Perşembe akşamı televizyon ekranları yine reyting rekabetine sahne oldu. Farklı kanallarda yayınlanan güçlü yapımlar, izleyicileri ekran başına toplarken, "Dünün en çok izlenen programı hangisi oldu?" sorusu da merak konusu haline geldi. özler, Total ve AB kategorilerinde en yüksek izlenme oranını elde eden yapımlara çevrildi. İşte, 1 Mayıs 2025 reyting sonuçları.

REYTİNG SONUÇLARI 1 MAYIS 2025: TOTAL ve AB reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

1 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

1 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında habere eklenecektir.

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REYTİNG SONUÇLARI 1 MAYIS 2025: TOTAL ve AB reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

REYTİNG SONUÇLARI 1 MAYIS 2025: TOTAL ve AB reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

AB REYTİNG SIRALAMASI