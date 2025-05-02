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REYTİNG SONUÇLARI 1 MAYIS 2025: TOTAL ve AB reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 08:01
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
08:01
REYTİNG SONUÇLARI 1 MAYIS 2025: TOTAL ve AB reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?
Merakla beklenen 1 Mayıs reyting sonuçları belli oluyor. Dün akşam televizyon ekranlarında büyük bir rekabet yaşandı. İnci Taneleri ve Siyah Kalp dizcileri yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlerken, ATV'de ise Cem Karaca'nın Gözyaşları adlı biyografi filmi ilk kez TV izleyicisiyle buluştu. Peki; izleyicilerin en çok hangi yapımı tercih ettiği yapım hangisi oldu? İşte, dünün reyting sonuçları.