REYTİNG SONUÇLARI 1 MAYIS 2025: TOTAL ve AB reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

1 Mayıs Perşembe akşamı televizyon ekranları yine reyting rekabetine sahne oldu. Farklı kanallarda yayınlanan güçlü yapımlar, izleyicileri ekran başına toplarken, "Dünün en çok izlenen programı hangisi oldu?" sorusu da merak konusu haline geldi. özler, Total ve AB kategorilerinde en yüksek izlenme oranını elde eden yapımlara çevrildi. İşte, 1 Mayıs 2025 reyting sonuçları.