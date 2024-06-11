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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 10 Haziran 2024 Pazartesi yayında mı? Yalan, Survivor, Selahaddin Eyyubi… İşte zirvedeki yapımları
Giriş Tarihi: 11.06.2024 07:37 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 07:37

Reyting sonuçları 10 Haziran 2024 Pazartesi yayında mı? Yalan, Survivor, Selahaddin Eyyubi… İşte zirvedeki yapımları

10 Haziran reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Pazartesi gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor.Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi,Yalan, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 10 Haziran 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 10 Haziran 2024 Pazartesi yayında mı? Yalan, Survivor, Selahaddin Eyyubi… İşte zirvedeki yapımları

10 Haziran reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 10 Haziran 2024 Pazartesi yayında mı? Yalan, Survivor, Selahaddin Eyyubi… İşte zirvedeki yapımları

10 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam TRT1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Kanal D'de Yalan,TV8'de Survivor, ekrana geldi.
10 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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Reyting sonuçları 10 Haziran 2024 Pazartesi yayında mı? Yalan, Survivor, Selahaddin Eyyubi… İşte zirvedeki yapımları

TOTAL
Total listesi henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 10 Haziran 2024 Pazartesi yayında mı? Yalan, Survivor, Selahaddin Eyyubi… İşte zirvedeki yapımları

AB
AB listesi henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 10 Haziran 2024 Pazartesi yayında mı? Yalan, Survivor, Selahaddin Eyyubi… İşte zirvedeki yapımları

ABC
ABC listesi henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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