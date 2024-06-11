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Reyting sonuçları 10 Haziran 2024 Pazartesi yayında mı? Yalan, Survivor, Selahaddin Eyyubi… İşte zirvedeki yapımları
Giriş Tarihi: 11.06.2024 07:37
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
07:37
Reyting sonuçları 10 Haziran 2024 Pazartesi yayında mı? Yalan, Survivor, Selahaddin Eyyubi… İşte zirvedeki yapımları
10 Haziran reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Pazartesi gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor.Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi,Yalan, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 10 Haziran 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…