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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 10 Haziran 2026 açıklandı mı? Doğanın Kanunu... Total ve AB'de dünün reytingleri
Giriş Tarihi: 11.06.2026 06:53 Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 06:56

Reyting sonuçları 10 Haziran 2026 açıklandı mı? Doğanın Kanunu... Total ve AB'de dünün reytingleri

10 Haziran 2026 Çarşamba gecesi ekranlara gelen iddialı yapımların izlenme payları büyük bir merakla bekleniyor. Televizyon izleyicileri, Doğanın Kanunu ve final bölümüyle ekranlara gelen Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan dizilerinin Total ile AB gruplarındaki sonuçlarını yakından takip ediyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, çarşamba günü en çok ne izlendi?

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Reyting sonuçları 10 Haziran 2026 açıklandı mı? Doğanın Kanunu... Total ve AB’de dünün reytingleri

Televizyon ekranlarında çarşamba akşamı yaşanan büyük rekabetin ardından gözler medya verilerine çevrildi. Yeni başlayan Doğanın Kanunu dizisinin performansı ve diğer programların elde edeceği sıralama, medya dünyasında günün en çok aratılan konuları arasında ilk sırada yer alıyor.

Reyting sonuçları 10 Haziran 2026 açıklandı mı? Doğanın Kanunu... Total ve AB’de dünün reytingleri

10 HAZİRAN 2026 REYTİNGLERİ AÇIKLANDI MI?

Televizyon kanallarının ve yapım şirketlerinin kaderini belirleyen günlük izlenme oranları, her sabah düzenli olarak sunuluyor. 10 Haziran Çarşamba gününün verileri henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

İşte, geçtiğimiz haftanın verileri:

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Reyting sonuçları 10 Haziran 2026 açıklandı mı? Doğanın Kanunu... Total ve AB’de dünün reytingleri

3 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

Total

1 ESREF RUYA
2 SURVIVOR
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

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Reyting sonuçları 10 Haziran 2026 açıklandı mı? Doğanın Kanunu... Total ve AB’de dünün reytingleri

AB

1 ESREF RUYA
2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
3 SURVIVOR

Reyting sonuçları 10 Haziran 2026 açıklandı mı? Doğanın Kanunu... Total ve AB’de dünün reytingleri
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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