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Reyting sonuçları 10 Haziran 2026: Doğanın Kanunu, Eşref Rüya... Total ve AB'de dünün reytingleri
Giriş Tarihi: 11.06.2026 11:04
Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 11:05
Reyting sonuçları 10 Haziran 2026: Doğanın Kanunu, Eşref Rüya... Total ve AB'de dünün reytingleri
10 Haziran 2026 Çarşamba gecesi ekranlara gelen iddialı yapımların izlenme payları büyük bir merakla bekleniyor. Televizyon izleyicileri, Doğanın Kanunu ve final bölümüyle ekranlara gelen Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan dizilerinin Total ile AB gruplarındaki sonuçlarını yakından takip ediyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, çarşamba günü en çok ne izlendi?