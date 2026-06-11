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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 10 Haziran 2026: Doğanın Kanunu, Eşref Rüya... Total ve AB'de hangi yapım izlendi?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 14:34

Reyting sonuçları 10 Haziran 2026: Doğanın Kanunu, Eşref Rüya... Total ve AB'de hangi yapım izlendi?

10 Haziran 2026 Çarşamba gecesi ekranlara gelen iddialı yapımların izlenme payları büyük bir merakla bekleniyor. Televizyon izleyicileri, Doğanın Kanunu ve final bölümüyle ekranlara gelen Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan dizilerinin Total ile AB gruplarındaki sonuçlarını yakından takip ediyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, çarşamba günü en çok ne izlendi?

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Reyting sonuçları 10 Haziran 2026: Doğanın Kanunu, Eşref Rüya... Total ve AB’de hangi yapım izlendi?

Televizyon ekranlarında çarşamba akşamı yaşanan büyük rekabetin ardından gözler medya verilerine çevrildi. Yeni başlayan Doğanın Kanunu dizisinin performansı ve diğer programların elde edeceği sıralama, medya dünyasında günün en çok aratılan konuları arasında ilk sırada yer alıyor.

Reyting sonuçları 10 Haziran 2026: Doğanın Kanunu, Eşref Rüya... Total ve AB’de hangi yapım izlendi?

10 HAZİRAN 2026 REYTİNGLERİ AÇIKLANDI MI?

Televizyon kanallarının ve yapım şirketlerinin kaderini belirleyen günlük izlenme oranları, her sabah düzenli olarak sunuluyor. 10 Haziran Çarşamba gününün verileri şöyle:

Total

1 ESREF RUYA
2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
3 SURVIVOR

Yeni dizi Doğanın Kanunu ise 6. sıraya yerleşti.

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Reyting sonuçları 10 Haziran 2026: Doğanın Kanunu, Eşref Rüya... Total ve AB’de hangi yapım izlendi?

AB

1 ESREF RUYA
2 SURVIVOR
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

Yeni dizi Doğanın Kanunu ise 4. sıraya yerleşti.

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Reyting sonuçları 10 Haziran 2026: Doğanın Kanunu, Eşref Rüya... Total ve AB’de hangi yapım izlendi?

3 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

Total

1 ESREF RUYA
2 SURVIVOR
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

Reyting sonuçları 10 Haziran 2026: Doğanın Kanunu, Eşref Rüya... Total ve AB’de hangi yapım izlendi?

AB

1 ESREF RUYA
2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
3 SURVIVOR

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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