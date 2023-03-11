Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Reyting sonuçları (10 Mart 2023) açıklanıyor! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Tuzak... İşte dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması
Giriş Tarihi: 11.03.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 08:56

Reyting sonuçları (10 Mart 2023) açıklanıyor! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Tuzak... İşte dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması

Dünün reyting sonuçları sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. 10 Mart 2023 Cuma reyting sonuçları ile hangi yapımın reyting birincisi olduğu merak konusu oldu. Dün akşam ATV'de Ateş Kuşları, TRT 1'de Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Kanal D'de Mekanik, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını, TV8'de Survivor 2023 ve Tuzak yapımları ekrana geldi. Peki, 10 Mart reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile dünün reyting sonuçları…

Reyting sonuçları 10 Mart 2023 açıklanıyor! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Tuzak... İşte dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması

Dünün reyting sonuçları araştırmaları günün ilk saatlerinden itibaren hız kazandı. 9 Mart Perşembe akşamı yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Dün akşam Ateş Kuşları, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Mekanik, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Survivor 2023 ve Tuzak gibi yapımlar izleyici karşısındaydı. Bu noktada medya gündemini yakından takip edenler dizi ve programların Total ve AB reyting sıralaması için araştırmalarına başladı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, ABC, AB ve Total sıralaması ile 10 Mart 2023 Cuma reyting sonuçları sıralaması…

Reyting sonuçları 10 Mart 2023 açıklanıyor! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Tuzak... İşte dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması

10 MART 2023 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 10 Mart Cuma reyting sonuçları şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları 10 Mart 2023 açıklanıyor! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Tuzak... İşte dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması

10 MART 2023 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

10 Mart 2023 Cuma akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 10 Mart 2023 açıklanıyor! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Tuzak... İşte dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

3 Mart Cuma akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları 10 Mart 2023 açıklanıyor! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Tuzak... İşte dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması

TOTAL

1 - Yalı Çapkını

2 - Yalı Çapkını (özet)

3 - Kızılcık Şerbeti

SON DAKİKA