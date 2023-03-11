Reyting sonuçları (10 Mart 2023) açıklanıyor! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Tuzak... İşte dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması

Dünün reyting sonuçları sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. 10 Mart 2023 Cuma reyting sonuçları ile hangi yapımın reyting birincisi olduğu merak konusu oldu. Dün akşam ATV'de Ateş Kuşları, TRT 1'de Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Kanal D'de Mekanik, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını, TV8'de Survivor 2023 ve Tuzak yapımları ekrana geldi. Peki, 10 Mart reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile dünün reyting sonuçları…