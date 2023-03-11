Reyting sonuçları (10 Mart 2023) açıklanıyor! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Tuzak... İşte dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması

Dünün reyting sonuçları araştırmaları günün ilk saatlerinden itibaren hız kazandı. 9 Mart Perşembe akşamı yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Dün akşam Ateş Kuşları, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Mekanik, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Survivor 2023 ve Tuzak gibi yapımlar izleyici karşısındaydı. Bu noktada medya gündemini yakından takip edenler dizi ve programların Total ve AB reyting sıralaması için araştırmalarına başladı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, ABC, AB ve Total sıralaması ile 10 Mart 2023 Cuma reyting sonuçları sıralaması…