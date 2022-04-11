Haberler Yaşam Reyting Sonuçları 10 Nisan 2022 Pazar: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi hangi yapım birinci oldu?

Giriş Tarihi: 11.04.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 09:12

Pazar günü yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapımlar reyting sıralaması listesinde birinci sıraya yükselmek için uğraştı. Dün akşam ekranlarda Yargı, Teşkilat ve Adı Sevgi gibi sevilen yapımlar yer aldı. Her sabah dünün reyting sonuçları açıklanıyor ve birinci olan yapım belli oluyor. Total ve AB grubunda açıklanan reyting sonuçları 10 Nisan Pazar için sorgulanmaya başladı. Son dönemde yeni dizilerin de listeye dahil olmasıyla reyting birincisi ilgiyle takip ediliyor. Peki, 10 Nisan Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?