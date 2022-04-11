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Haberler Yaşam Reyting Sonuçları 10 Nisan 2022 Pazar: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 11.04.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 09:12

Reyting Sonuçları 10 Nisan 2022 Pazar: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi hangi yapım birinci oldu?

Pazar günü yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapımlar reyting sıralaması listesinde birinci sıraya yükselmek için uğraştı. Dün akşam ekranlarda Yargı, Teşkilat ve Adı Sevgi gibi sevilen yapımlar yer aldı. Her sabah dünün reyting sonuçları açıklanıyor ve birinci olan yapım belli oluyor. Total ve AB grubunda açıklanan reyting sonuçları 10 Nisan Pazar için sorgulanmaya başladı. Son dönemde yeni dizilerin de listeye dahil olmasıyla reyting birincisi ilgiyle takip ediliyor. Peki, 10 Nisan Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

Reyting Sonuçları 10 Nisan 2022 Pazar: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları bugün de gündemdeki yerini aldı. Total ve AB grubunda ayrı ayrı olarak açıklanan reyting sıralaması ekrana gelen dizilerin reyting kurbanı olmaması açısından oldukça önemli. Bu sebeple seyirciler medya gündemini ilgiyle takip ediyor. Reyting birincisi olan yapım gelecek bölümlerini garantiliyor. Dün akşam Kanal D ekranlarında Yargı, ATV'de Adı Sevgi ve TRT 1'de Teşkilat yeni bölümü ile yayındaydı. Peki, reyting birincisi kim oldu, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 10 Nisan Pazar reyting sıralaması…

Reyting Sonuçları 10 Nisan 2022 Pazar: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 10 NİSAN 2022

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. 10 Nisan reyting sıralaması açıklandığında haberimizde olacak.

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Reyting Sonuçları 10 Nisan 2022 Pazar: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi hangi yapım birinci oldu?

GEÇEN HAFTA PAZAR REYTİNG SIRALAMASI – 3 NİSAN

1 SURVIVOR ALL STAR

2 YARGI

3 TESKILAT

4 KASABA DOKTORU ON IZLEME

5 GULBIN TOSUN ILE ANA HABER HAFTA SONU

Reyting Sonuçları 10 Nisan 2022 Pazar: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi hangi yapım birinci oldu?

6 SHOW ANA HABER

7 KANAL D ANA HABER

8 TESKILAT (OZET)

9 SABAN OGLU SABAN (T.S)

10 YARGI (OZET)

Reyting Sonuçları 10 Nisan 2022 Pazar: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi hangi yapım birinci oldu?
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