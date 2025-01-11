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Reyting Sonuçları 10 Ocak Cuma: "Ekranlarda zirve yarışı!" Dün gece reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 08:53
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
08:53
Reyting Sonuçları 10 Ocak Cuma: "Ekranlarda zirve yarışı!" Dün gece reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?
10 Ocak 2025 reyting sonuçları merakla araştırılıyor. Dün akşam Zembilli, Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti dizilerinin yeni bölümleri izleyicilerle buluştu. Bu diziler arasında hangisinin reytinglerde birinci olduğu ve toplam izleyici sıralamasında zirveye çıktığı araştırılıyor. İşte, 10 Ocak 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...