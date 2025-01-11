Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Reyting Sonuçları 10 Ocak Cuma: "Ekranlarda zirve yarışı!" Dün gece reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 08:53 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 08:53

Reyting Sonuçları 10 Ocak Cuma: "Ekranlarda zirve yarışı!" Dün gece reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

10 Ocak 2025 reyting sonuçları merakla araştırılıyor. Dün akşam Zembilli, Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti dizilerinin yeni bölümleri izleyicilerle buluştu. Bu diziler arasında hangisinin reytinglerde birinci olduğu ve toplam izleyici sıralamasında zirveye çıktığı araştırılıyor. İşte, 10 Ocak 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

Reyting Sonuçları 10 Ocak Cuma: Ekranlarda zirve yarışı! Dün gece reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

10 Ocak 2025 AB ve Total reyting sonuçları medyayı yakından takip edenlerin gündeminde. Dün akşam sevilen dizilerin yeni bölümleri seyirci ile buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, detaylar...

Reyting Sonuçları 10 Ocak Cuma: Ekranlarda zirve yarışı! Dün gece reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

11 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

11 9 Ocak reyting sonuçları açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting Sonuçları 10 Ocak Cuma: Ekranlarda zirve yarışı! Dün gece reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Reyting Sonuçları 10 Ocak Cuma: Ekranlarda zirve yarışı! Dün gece reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

AB REYTİNG SIRALAMASI

SON DAKİKA