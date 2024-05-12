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Reyting sonuçları 11 Mayıs 2024 Cumartesi BELLİ OLDU! İşte dün zirvenin sahibi yapımlar listesi...
Giriş Tarihi: 12.05.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
12:59
Reyting sonuçları 11 Mayıs 2024 Cumartesi BELLİ OLDU! İşte dün zirvenin sahibi yapımlar listesi...
11 Mayıs reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Cumartesi gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları Kardeşlerim, Gönül Dağı, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 11 Mayıs 2024 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…