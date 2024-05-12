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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 11 Mayıs 2024 Cumartesi yayınlandı! Dünün zirveye yerleşen yapımı hangisi oldu?
Giriş Tarihi: 12.05.2024 22:15 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 22:15

Reyting sonuçları 11 Mayıs 2024 Cumartesi yayınlandı! Dünün zirveye yerleşen yapımı hangisi oldu?

11 Mayıs reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Cumartesi gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları Kardeşlerim, Gönül Dağı, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 11 Mayıs 2024 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 11 Mayıs 2024 Cumartesi yayınlandı! Dünün zirveye yerleşen yapımı hangisi oldu?

11 Mayıs reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 11 Mayıs 2024 Cumartesi yayınlandı! Dünün zirveye yerleşen yapımı hangisi oldu?

11 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Dün akşam Kardeşlerim, Gönül Dağı ve Survivor All Star ekranlara geldi. Bu yapımların içinden dün gece en çok tercih edilenler merak konusu oldu.

11 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı:

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Reyting sonuçları 11 Mayıs 2024 Cumartesi yayınlandı! Dünün zirveye yerleşen yapımı hangisi oldu?

TOTAL
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

Reyting sonuçları 11 Mayıs 2024 Cumartesi yayınlandı! Dünün zirveye yerleşen yapımı hangisi oldu?

AB
AB'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber yer aldı.

Reyting sonuçları 11 Mayıs 2024 Cumartesi yayınlandı! Dünün zirveye yerleşen yapımı hangisi oldu?

ABC
20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber yer aldı.

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