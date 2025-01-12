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Reyting sonuçları 11 Ocak 2025 Cumartesi: Total ve AB'de dünün reyting birincisi ve sıralaması
Giriş Tarihi: 12.01.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
09:38
Reyting sonuçları 11 Ocak 2025 Cumartesi televizyon izleyicisinin gündemindeki yerini aldı. İzlenme oranlarının değerlendirildiği sıralamada dün akşam ekranlara gelen MasterChef final bölümü, Gönül Dağı ve Can Borcu gibi yapımlar takip ediliyor. Peki; Total ve AB'de dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, sıralamada son durum...