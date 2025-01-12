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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 11 Ocak 2025 Cumartesi: Total ve AB'de dünün reyting birincisi ve sıralaması
Giriş Tarihi: 12.01.2025 09:35 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 09:38

Reyting sonuçları 11 Ocak 2025 Cumartesi: Total ve AB'de dünün reyting birincisi ve sıralaması

Reyting sonuçları 11 Ocak 2025 Cumartesi televizyon izleyicisinin gündemindeki yerini aldı. İzlenme oranlarının değerlendirildiği sıralamada dün akşam ekranlara gelen MasterChef final bölümü, Gönül Dağı ve Can Borcu gibi yapımlar takip ediliyor. Peki; Total ve AB'de dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, sıralamada son durum...

Reyting sonuçları 11 Ocak 2025 Cumartesi: Total ve AB’de dünün reyting birincisi ve sıralaması

Reyting sonuçları 11 Ocak Cumartesi günü ekranlara gelen yapımlarla takip ediliyor. Dizilerden yarışma programlarına pek çok yapım listede gözlemlenebiliyor. İşte, dünün reyting sıralaması ve birinci olan yapım...

Reyting sonuçları 11 Ocak 2025 Cumartesi: Total ve AB’de dünün reyting birincisi ve sıralaması

REYTİNG SONUÇLARI 11 OCAK CUMARTESİ

11 Ocak Cumartesi günü yayımlanan programların reyting sonuçları henüz yayımlanmadı.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 11 Ocak 2025 Cumartesi: Total ve AB’de dünün reyting birincisi ve sıralaması

4 OCAK REYTİNG SIRALAMASI

Total'de 1.sırada "Gönül Dağı", 2. sırada "Survivor", 3.sırada "Gönül Dağı özet" yer aldı.

Reyting sonuçları 11 Ocak 2025 Cumartesi: Total ve AB’de dünün reyting birincisi ve sıralaması

AB'de 1.sırada "Gönül Dağı", 2. sırada ana haber bülteni, 3.sırada Güldür Güldür Show yer aldı.

Reyting sonuçları 11 Ocak 2025 Cumartesi: Total ve AB’de dünün reyting birincisi ve sıralaması
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