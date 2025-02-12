REYTİNG SONUÇLARI 11 ŞUBAT 2025 | En çok hangi yapım izlendi? Bir Gece Masalı, Kral Kaybederse, Survivor...

Reyting sonuçları gündemde! "Bir Gece Masalı", "Kral Kaybederse", "Survivor" ve "Mehmed: Fetihler Sultanı" gibi iddialı projeler arasında reyting sıralaması merakla bekleniyor. İşte dünün en çok izlenen programları ve 11 Şubat reyting sonuçları…