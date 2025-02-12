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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 11 ŞUBAT 2025 | En çok hangi yapım izlendi? Bir Gece Masalı, Kral Kaybederse, Survivor...
Giriş Tarihi: 12.02.2025 07:30 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 07:30

REYTİNG SONUÇLARI 11 ŞUBAT 2025 | En çok hangi yapım izlendi? Bir Gece Masalı, Kral Kaybederse, Survivor...

11 Şubat 2025'te televizyon ekranlarında izleyicilerin tercihi merak konusu oldu. "Bir Gece Masalı", "Kral Kaybederse", "Survivor" ve "Mehmed: Fetihler Sultanı" gibi popüler yapımlar arasındaki reyting mücadelesi kıran kırana geçti. Peki, izleyiciler en çok hangi yapımı tercih etti? İşte 11 Şubat reyting sonuçları

REYTİNG SONUÇLARI 11 ŞUBAT 2025 | En çok hangi yapım izlendi? Bir Gece Masalı, Kral Kaybederse, Survivor...

Reyting sonuçları gündemde! "Bir Gece Masalı", "Kral Kaybederse", "Survivor" ve "Mehmed: Fetihler Sultanı" gibi iddialı projeler arasında reyting sıralaması merakla bekleniyor. İşte dünün en çok izlenen programları ve 11 Şubat reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI 11 ŞUBAT 2025 | En çok hangi yapım izlendi? Bir Gece Masalı, Kral Kaybederse, Survivor...

REYTİNG SONUÇLARI 11 ŞUBAT 2025

11 Şubat tarihine ilişkin TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Saat 10.00'dan itibaren sonuçların erişime açılması bekleniyor. Açıklanması halinde reyting sonuçlarına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

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REYTİNG SONUÇLARI 11 ŞUBAT 2025 | En çok hangi yapım izlendi? Bir Gece Masalı, Kral Kaybederse, Survivor...
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REYTİNG SONUÇLARI 11 ŞUBAT 2025 | En çok hangi yapım izlendi? Bir Gece Masalı, Kral Kaybederse, Survivor...
REYTİNG SONUÇLARI 11 ŞUBAT 2025 | En çok hangi yapım izlendi? Bir Gece Masalı, Kral Kaybederse, Survivor...
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