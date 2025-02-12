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REYTİNG SONUÇLARI 11 ŞUBAT 2025 | En çok hangi yapım izlendi? Bir Gece Masalı, Kral Kaybederse, Survivor...
Giriş Tarihi: 12.02.2025 07:30
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
07:30
REYTİNG SONUÇLARI 11 ŞUBAT 2025 | En çok hangi yapım izlendi? Bir Gece Masalı, Kral Kaybederse, Survivor...
11 Şubat 2025'te televizyon ekranlarında izleyicilerin tercihi merak konusu oldu. "Bir Gece Masalı", "Kral Kaybederse", "Survivor" ve "Mehmed: Fetihler Sultanı" gibi popüler yapımlar arasındaki reyting mücadelesi kıran kırana geçti. Peki, izleyiciler en çok hangi yapımı tercih etti? İşte 11 Şubat reyting sonuçları…