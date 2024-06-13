Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Reyting sonuçları 12 Haziran 2024 Çarşamba gündemde! Total ve AB'de dünün reyting birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 13.06.2024 22:33 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 22:33

Reyting sonuçları 12 Haziran 2024 Çarşamba gündemde! Total ve AB'de dünün reyting birincisi kim oldu?

12 Haziran reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Salı gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Kuruluş Osman, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 12 Haziran 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 12 Haziran 2024 Çarşamba gündemde! Total ve AB’de dünün reyting birincisi kim oldu?

12 Haziran reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 12 Haziran 2024 Çarşamba gündemde! Total ve AB’de dünün reyting birincisi kim oldu?

12 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam ATV'de Kuruluş Osman, TV8'de Survivor, ekrana geldi.
12 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları 12 Haziran 2024 Çarşamba gündemde! Total ve AB’de dünün reyting birincisi kim oldu?

TOTAL
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

Reyting sonuçları 12 Haziran 2024 Çarşamba gündemde! Total ve AB’de dünün reyting birincisi kim oldu?

AB
AB'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sandık Kokusu, üçüncü sırada Survivor yer aldı.

Reyting sonuçları 12 Haziran 2024 Çarşamba gündemde! Total ve AB’de dünün reyting birincisi kim oldu?

ABC

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sandık Kokusu, üçüncü sırada Survivor yer aldı.

SON DAKİKA