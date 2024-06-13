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Reyting sonuçları 12 Haziran 2024 Çarşamba listesi açıklandı mı? Kuruluş Osman, Survivor… İşte en çok izlenen yapımlar
Giriş Tarihi: 13.06.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
10:29
Reyting sonuçları 12 Haziran 2024 Çarşamba listesi açıklandı mı? Kuruluş Osman, Survivor… İşte en çok izlenen yapımlar
12 Haziran reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Salı gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Kuruluş Osman, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 12 Haziran 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…