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Reyting sonuçları 12 Haziran 2024 Çarşamba listesi BELLİ OLDU! Kuruluş Osman tüm kategorilerde birinci!
Giriş Tarihi: 13.06.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
13:25
Reyting sonuçları 12 Haziran 2024 Çarşamba listesi BELLİ OLDU! Kuruluş Osman tüm kategorilerde birinci!
12 Haziran reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Salı gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Kuruluş Osman, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 12 Haziran 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…