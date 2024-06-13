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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 12 Haziran 2024 Çarşamba listesi belli oldu mu? Kuruluş Osman, Survivor… İşte en çok izlenenler
Giriş Tarihi: 13.06.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 09:24

Reyting sonuçları 12 Haziran 2024 Çarşamba listesi belli oldu mu? Kuruluş Osman, Survivor… İşte en çok izlenenler

12 Haziran reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Salı gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Kuruluş Osman, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 12 Haziran 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 12 Haziran 2024 Çarşamba listesi belli oldu mu? Kuruluş Osman, Survivor… İşte en çok izlenenler

12 Haziran reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 12 Haziran 2024 Çarşamba listesi belli oldu mu? Kuruluş Osman, Survivor… İşte en çok izlenenler

12 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam ATV'de Kuruluş Osman, TV8'de Survivor, ekrana geldi.
12 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz

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Reyting sonuçları 12 Haziran 2024 Çarşamba listesi belli oldu mu? Kuruluş Osman, Survivor… İşte en çok izlenenler

TOTAL
Total'de reyting listesi henüz belli olmadı. Açıklanınca yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 12 Haziran 2024 Çarşamba listesi belli oldu mu? Kuruluş Osman, Survivor… İşte en çok izlenenler

AB
AB'de reyting listesi henüz belli olmadı. Açıklanınca yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 12 Haziran 2024 Çarşamba listesi belli oldu mu? Kuruluş Osman, Survivor… İşte en çok izlenenler

ABC

ABC'de reyting listesi henüz belli olmadı. Açıklanınca yer vereceğiz.

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