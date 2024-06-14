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Reyting sonuçları 12 Haziran 2024 Çarşamba paylaşıldı! Total ve AB'de dünün reyting birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
07:59
Reyting sonuçları 12 Haziran 2024 Çarşamba paylaşıldı! Total ve AB'de dünün reyting birincisi kim oldu?
12 Haziran reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Salı gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Kuruluş Osman, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 12 Haziran 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…