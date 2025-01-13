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Reyting sonuçları 12 Ocak Pazar listesi: Total ve AB'de dünün reyting birincisi kim oldu, sıralama nasıl?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 06:42
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
06:47
Reyting sonuçları 12 Ocak Pazar listesi: Total ve AB'de dünün reyting birincisi kim oldu, sıralama nasıl?
Dünün reyting sonuçları 12 Ocak 2025 Pazar listesi televizyon izleyicisinin ve medya takipçilerinin gündeminde. İzlenme oranlarıyla takip edilen yapımlar arasında dün akşam Survivor ve Teşkilat gibi yayınlar yer aldı. Araştırmalar sabah saatlerinde hız kazandı. Peki; Total ve AB'de reyting birincisi kim oldu, sıralama nasıl? İşte, detaylar...