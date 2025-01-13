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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 12 Ocak Pazar listesi: Total ve AB'de dünün reyting birincisi kim oldu, sıralama nasıl?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 06:42 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 06:47

Reyting sonuçları 12 Ocak Pazar listesi: Total ve AB'de dünün reyting birincisi kim oldu, sıralama nasıl?

Dünün reyting sonuçları 12 Ocak 2025 Pazar listesi televizyon izleyicisinin ve medya takipçilerinin gündeminde. İzlenme oranlarıyla takip edilen yapımlar arasında dün akşam Survivor ve Teşkilat gibi yayınlar yer aldı. Araştırmalar sabah saatlerinde hız kazandı. Peki; Total ve AB'de reyting birincisi kim oldu, sıralama nasıl? İşte, detaylar...

Reyting sonuçları 12 Ocak Pazar listesi: Total ve AB’de dünün reyting birincisi kim oldu, sıralama nasıl?

Reyting sonuçları 12 Ocak Pazar listeleri yakın takibe alındı. Diziler, filmler, maçlar ve yarışma prpgramları listede değerlendirmeye alınıyor. İşte, dünün reyting sıralaması hakkında merak edilenler...

Reyting sonuçları 12 Ocak Pazar listesi: Total ve AB’de dünün reyting birincisi kim oldu, sıralama nasıl?

REYTİNG SONUÇLARI 12 OCAK PAZAR

12 Ocak Pazar günü yayımlanan programların reyting sonuçları henüz yayımlanmadı.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 12 Ocak Pazar listesi: Total ve AB’de dünün reyting birincisi kim oldu, sıralama nasıl?

5 OCAK REYTİNG SIRALAMASI

Total'de 1.sırada "Kıyametten Sonra", 2. sırada "Survivor", 3.sırada ana haber bülteni yer aldı.

Reyting sonuçları 12 Ocak Pazar listesi: Total ve AB’de dünün reyting birincisi kim oldu, sıralama nasıl?

AB'de 1.sırada "Kıyametten Sonra", 2. sırada ana haber bülteni, 3.sırada "Survivor" yer aldı.

Reyting sonuçları 12 Ocak Pazar listesi: Total ve AB’de dünün reyting birincisi kim oldu, sıralama nasıl?
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