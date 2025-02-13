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REYTİNG SONUÇLARI 12 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA: Dün gece reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu, zirveye kim yerleşti?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 07:47
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
07:47
REYTİNG SONUÇLARI 12 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA: Dün gece reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu, zirveye kim yerleşti?
12 Şubat Çarşamba akşamı televizyon kanallarında birbirinden farklı diziler, filmler ve yarışma programları izleyicilerle buluştu. Annem Ankara, Kuruluş Osman, Bir Zamanlar İstanbul ve Sandık Kokusu gibi yapımlar, yeni bölümleriyle ekrana gelirken izleyicilerden büyük ilgi gördü. Peki, 12 Şubat reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu? Hangi dizi veya program listelerde zirveye yerleşti? İşte 12 Şubat 2025 reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar hakkında detaylar.