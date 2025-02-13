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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 12 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA: Dün gece reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu, zirveye kim yerleşti?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 07:47 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 07:47

REYTİNG SONUÇLARI 12 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA: Dün gece reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu, zirveye kim yerleşti?

12 Şubat Çarşamba akşamı televizyon kanallarında birbirinden farklı diziler, filmler ve yarışma programları izleyicilerle buluştu. Annem Ankara, Kuruluş Osman, Bir Zamanlar İstanbul ve Sandık Kokusu gibi yapımlar, yeni bölümleriyle ekrana gelirken izleyicilerden büyük ilgi gördü. Peki, 12 Şubat reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu? Hangi dizi veya program listelerde zirveye yerleşti? İşte 12 Şubat 2025 reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar hakkında detaylar.

REYTİNG SONUÇLARI 12 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA: Dün gece reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu, zirveye kim yerleşti?

12 Şubat 2025 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyiciler, birbirinden iddialı yapımlarla buluştu. Dizi ve programların izlenme oranları, seyircilerin farklı türdeki içeriklere olan ilgisini gözler önüne sererken, yeni yapımların nasıl karşılandığını da ortaya koyuyor. Peki, dün gece en çok izlenen dizi veya program hangisi oldu? İşte, 12 Şubat 2025 reyting sonuçları ve gecenin kazanan yapımı hakkında tüm detaylar.

REYTİNG SONUÇLARI 12 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA: Dün gece reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu, zirveye kim yerleşti?

12 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

12 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması beli olduğunda haberimize eklenecektir.

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REYTİNG SONUÇLARI 12 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA: Dün gece reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu, zirveye kim yerleşti?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

REYTİNG SONUÇLARI 12 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA: Dün gece reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu, zirveye kim yerleşti?

AB REYTİNG SIRALAMASI

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