REYTİNG SONUÇLARI 12 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA: Dün gece reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu, zirveye kim yerleşti?

12 Şubat 2025 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyiciler, birbirinden iddialı yapımlarla buluştu. Dizi ve programların izlenme oranları, seyircilerin farklı türdeki içeriklere olan ilgisini gözler önüne sererken, yeni yapımların nasıl karşılandığını da ortaya koyuyor. Peki, dün gece en çok izlenen dizi veya program hangisi oldu? İşte, 12 Şubat 2025 reyting sonuçları ve gecenin kazanan yapımı hakkında tüm detaylar.