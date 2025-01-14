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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 13 Ocak listesi belli oldu! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 10:55 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:57

Reyting sonuçları 13 Ocak listesi belli oldu! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

Reyting sonuçları 13 Ocak Pazartesi listesi ile araştırılıyor. Dün akam birçok yapımın yer aldığı televizyon kanallarında en çok izlenen için sorgulamalar başladı. Kanal D'de Uzak Şehir, TRT1'de Selahaddin Eyyubi, TV8'de Survivor yayındaydı. TOTAL,AB ve ABC listeleriyle dün akşamın en çok tercih edilenleri ortaya çıktı. Peki, 13 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı, en çok hangi yapım izlendi?

Reyting sonuçları 13 Ocak listesi belli oldu! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

Dün akşam televizyon kanallarında birçok dizi, yarışma ve program yer aldı. Bu yapımların içinde izlenme oranları, TOTAL AB ve ABC sonuçlarıyla reyting listesi takip ediliyor. Birçok farklı türden yapımdan en çok tercih edilen merak konusu oldu. İşte 13 Ocak reyting sonuçları listesi

Reyting sonuçları 13 Ocak listesi belli oldu! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

13 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Kanal D'de Uzak Şehir, TRT1'de Selahaddin Eyyubi, TV8'de Survivor yayındaydı.

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Reyting sonuçları 13 Ocak listesi belli oldu! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

TOTAL

Total grubunda, Kanal D'nin dizisi Uzak Şehir zirvede yer aldı. Dizinin özeti de ikinci sıraya yerleşti. ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da ise 3. Sırada yer aldı

Reyting sonuçları 13 Ocak listesi belli oldu! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

AB

AB grubunda, Kanal D'nin dizisi Uzak Şehir zirvede yer aldı. Dizinin özeti de ikinci sıraya yerleşti. Selçuk Tepeli ile Ana Haber üçüncü sırada kendine yer buldu.

Reyting sonuçları 13 Ocak listesi belli oldu! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

ABC

ABC grubunda, Kanal D'nin dizisi Uzak Şehir zirvede yer aldı. Dizinin özeti de ikinci sıraya yerleşti. ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da ise 3. Sırada yer aldı

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