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Reyting sonuçları 13 Ocak listesi belli oldu! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
10:57
Reyting sonuçları 13 Ocak listesi belli oldu! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?
Reyting sonuçları 13 Ocak Pazartesi listesi ile araştırılıyor. Dün akam birçok yapımın yer aldığı televizyon kanallarında en çok izlenen için sorgulamalar başladı. Kanal D'de Uzak Şehir, TRT1'de Selahaddin Eyyubi, TV8'de Survivor yayındaydı. TOTAL,AB ve ABC listeleriyle dün akşamın en çok tercih edilenleri ortaya çıktı. Peki, 13 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı, en çok hangi yapım izlendi?