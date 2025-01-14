Reyting sonuçları 13 Ocak listesi belli oldu! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

Dün akşam televizyon kanallarında birçok dizi, yarışma ve program yer aldı. Bu yapımların içinde izlenme oranları, TOTAL AB ve ABC sonuçlarıyla reyting listesi takip ediliyor. Birçok farklı türden yapımdan en çok tercih edilen merak konusu oldu. İşte 13 Ocak reyting sonuçları listesi